Piana d'Albenga, Podio: "Messa in sicurezza al palo, sindaco senza visione. i progetti dovrebbero essere già predisposti"

In consigliere d'opposizione Nicola Podio interviene sulla questione della Piana di Albenga e la sua messa in sicurezza.

“Leggere del sopralluogo del sindaco Tomatis e dell’avvio delle procedure per affidare incarichi di progettazione sul rio Carenda dice Podio - lascia sinceramente allibiti. Dopo anni di completo immobilismo, di totale assenza di pianificazione e programmazione seria per la messa in sicurezza della piana di Albenga, ci ritroviamo con l’ennesimo annuncio vuoto, fatto per rincorrere l’emergenza invece che prevenirla. Il compito di un buon amministratore è programmare e se la programmazione necessita di idee e progetti affinché la Regione ci finanzi, i casi sono due: o non sono necessarie le opere o chi amministra non è n grado di fare il proprio mestiere".

" I progetti dovrebbero già essere pronti, predisposti presso l’ufficio tecnico, aggiornati con la Regione, con incontri concreti per decidere come e dove utilizzare i fondi a disposizione. Non si può vivere alla giornata su questioni così importanti e non c’è tempo per le improvvisazioni di un sindaco che, per ben due mandati consecutivi, si è dimostrato completamente incapace di dare una risposta seria al problema. La sicurezza della piana non si garantisce con le passeggiate nei campi e le fotografie, ma con la serietà della pianificazione”.