Sanità, preoccupano i tagli alle Unità Spinali, Massone: “Non vogliamo sostituirci ai decisori, ma collaborare” (VIDEO)

Nel collegamento con Palazzo Chigi (ministri Schillaci e Locatelli), in occasione della Giornata Nazionale della Persona con Lesione al Midollo Spinale, l’Unità Spinale del Santa Corona è stata la prima a intervenire.

Un importante riconoscimento per la Struttura complessa diretta da Antonino Massone che, in occasione dell’evento, ha organizzato una giornata di informazione sull’Unità Spinale, coinvolgendo il personale e i giovani ingegneri dell’Università di Genova. Per le Unità Spinali, come per altri settori della sanità, è purtroppo un periodo di tagli, sui quali Massone ha voluto porre l'attenzione.

“I tagli delle risorse, soprattutto umane, che sta subendo la sanità in generale, hanno messo un po’ in allarme la rete delle Unità Spinali, perché, come tutte le cose molto sofisticate, patisce più di altre – spiega Massone –. Avevo una Vespa quando ero un ragazzo, e bastava darle un calcio per farla ripartire. Se oggi si rompe un qualsiasi scooter elettronico, anche solo un piccolo elemento, non si riesce più a rimetterlo in piedi da soli, in maniera artigianale.”

La struttura che si occupa di pazienti con lesioni midollari è molto complessa e conta al proprio interno diverse professionalità.

“Per le Unità Spinali il ragionamento è lo stesso – prosegue il dottor Massone –: sono uno strumento raffinato. La perdita di risorse, se non viene ragionata insieme ai responsabili, rischia di creare un cut-off che invalida tutto il sistema.” L’appello è rivolto ai decisori, affinché ascoltino i tecnici e chi è a contatto quotidiano con pazienti che richiedono cure specifiche e multidisciplinari: “Noi ci sentiamo inascoltati, e vorremmo essere ascoltati non per sostituirci ai decisori governativi e politici – abbiamo già tanto da fare di nostro – ma per contribuire a una razionalizzazione delle risorse che non penalizzi un sistema che, sotto un certo livello, semplicemente fallisce.”

“Quando si ha in mano uno strumento molto sofisticato – prosegue Massone – il rischio è di passare dall’eccellenza all’insufficienza. Questo timore è avvertito a livello nazionale. Per la prima volta in tanti anni ho deciso di fare qui, sul territorio, una giornata per sensibilizzare i politici locali.”

“È stato un successo, con una grande collaborazione di tutti gli stakeholder, che sono veramente appassionati. Un medico che fa questa scelta, ad esempio, sceglie di non monetizzare la professione, di non fare attività privata. Lavorando con questo tipo di pazienti, quasi nessuno riesce a farlo.Il piatto della bilancia è lavorare bene, avere soddisfazione, e vedere le persone con lesione al midollo spinale che, grazie al nostro aiuto, riescono di nuovo a includersi socialmente: nella scuola, nel lavoro.Mancare questo obiettivo non è solo un danno professionale: è qualcosa di più. È una segnalazione che vogliamo fare agli esponenti di governo: ascoltateci, e lavorate con noi.”

Nel corso dei decenni, con la nascita delle Unità Spinali, la metodologia di cura è profondamente cambiata. “La nostra struttura è multidisciplinare, multiprofessionale, ed è dislocata all’interno di un DEA di secondo livello – aggiunge Massone –. Questo perché la persona con lesione al midollo spinale ha bisogno di tutti gli specialisti: dal neurologo al pneumologo, al cardiologo, all’otorino – ma tutti coordinati dal medico spinalista.”

Le Unità Spinali nascono proprio con questa filosofia. “Un tempo, 30-40 anni fa, la persona con lesione al midollo spinale andava dall’urologo, che curava l’infezione renale, ma non conoscendo a fondo tutta la fisiologia, finiva per creare – ad esempio – piaghe da decubito. Allora si andava dal chirurgo plastico, che curava quell’aspetto, ma magari nascevano problemi da un’altra parte. La cabina di regia dell’Unità Spinale, il medico spinalista, serve proprio a coordinare tutti questi elementi.”

“Ridurre le risorse, non riconoscere queste valenze – conclude Massone – porta poi a uno scollamento generale e a un utilizzo sbagliato delle poche risorse a disposizione.” La riduzione di risorse è consistente, generale e progressiva.

“È un po’ come la rana nella pentola: la temperatura sale piano piano e non se ne accorge – spiega il direttore della Struttura complessa –. Noi inizialmente avevamo sette medici, ora ne abbiamo quattro.In realtà, le incombenze del medico sono aumentate in questi anni.L’aspetto della rendicontazione è diventato molto più pressante. Prima gestivo sei pazienti ventilati, ora la rendicontazione deve essere molto più capillare, ma questo comporta tempo medico che, invece di essere dedicato al paziente, deve essere dedicato ad altro.Se i tempi raddoppiano e le risorse umane si riducono, ecco la famosa rana nella pentola. Noi volevamo lanciare questo allarme prima che tutto si sfaldi, perché l’aspetto culturale, il passaggio di testimone da una generazione all’altra di professionisti, non deve andare perduto. Altrimenti, la rinascita sarà molto più difficile.”