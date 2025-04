Albenga: la chef Victoire Gouloubi fra i protagonisti del "Festival della Cucina con i Fiori" del 26 e 27 aprile.

In attesa di scoprire il ricco calendario dell’edizione 2025 di Fiordalbenga che si svolgerà dal 12 aprile al 4 maggio 2025, scopriamo i protagonisti del week end del 26/27 aprile, l’appuntamento dedicato all’arte di utilizzare i fiori in cucina, un'occasione imperdibile per tutti coloro che desiderano scoprire e apprendere le tecniche per incorporare i fiori nei propri piatti.

Domenica 27 aprile in piazza IV novembre alle ore 16.30 show cooking e presentazione del libro “Siamo ingredienti” della Chef Victoire Gouloubi, che sarà presentata da Claudio Porchia.

“Siamo ingredienti” è il nuovo libro della Chef Victoire Gouloubi tra cucina e giustizia sociale. Nota per le sue apparizioni su Gambero Rosso Channel e per il suo progetto UMA ULAFI, dedicato alle eccellenze delle culture gastronomiche afro-caraibiche in Italia, l’autrice evidenzia come gli ingredienti siano molto più che semplici beni di consumo; sono veri e propri veicoli di storie e dinamiche di potere. Chef Gouloubi parla delle sfide che le donne chef devono affrontare in un contesto spesso difficile e maschilista e invita i lettori a riflettere su temi globali come la sostenibilità e i diritti umani. Nel libro, l'autrice ci conduce in un'esplorazione delle numerose implicazioni culturali e sociali legate agli ingredienti. Da simbolo di identità dei popoli a fattore scatenante di dipendenze e violenze, emerge il lato nascosto del cibo, in un percorso guidato dalla Chef Gouloubi. Attraverso la cucina, affronta temi di grande rilevanza contemporanea, come il razzismo, il classismo e il body shaming. Il libro propone un viaggio che va dai campi del Sud Italia, dove lavorano i braccianti africani che raccolgono pomodori, alle cucine dei ristoranti stellati, spesso dominate da uomini.

Il "Festival della Cucina con i Fiori", evento promosso dall’associazione dell'Associazione Ristoranti della Tavolozza, celebra infatti il legame tra i fiori e la cucina invitando chef creativi e talentuosi a presentare piatti gustosi e innovativi utilizzando corolle, petali e steli. Nato nel 2017 a Sanremo, Il festival mira a rivalutare e promuovere l'uso dei fiori eduli in cucina, utilizzandoli non solo come decorazione, ma come ingredienti, dando vita a sorprendenti abbinamenti in piatti unici e deliziosi.

Durante la manifestazione, chef esperti presenteranno piatti unici e innovativi, affiancati da laboratori di cucina, dimostrazioni e degustazioni.

Questo il programma completo del Festival di Albenga, che contiene anche una interessante appendice con la Masterclass che si terrà presso l’Istituto Alberghiero di Alassio il 28 aprile.

Sabato 26/04

· ore 11.00 Auditorium San Carlo: Workshop alla scoperta dei fiori eduli in cucina con Silvia Parodi

· ore 16.30 Piazza IV Novembre: Show-cooking di Scardina Federico Hosteria del Viale Albenga a seguire show-cooking e presentazione libro Luca Pappagallo a cura di Claudio Porchia

· ore 18.00 alla scoperta dei fiori eduli nel dessert con il maestro gelatiere Aldo De Michelis e presentazione del libro “Un bouquet di gelato – quelle contaminazioni che sanno di buono” – a seguire degustazione

Domenica 27/04

· ore 11.00 Auditorium San Carlo conferenza “Glicini belli da vedere, ma anche buoni da mangiare” incontro con Alessandra Ricci che parlerà della magica Villa Pergola ad Alassio, dove si trova la più importante collezione italiana di glicini, con ben 34 varietà diverse per forma e colore

· ore 16.30 piazza IV Novembre show cooking Cinzia Chiappori Osteria del Tempo Stretto Albenga a seguire show cooking e presentazione del libro “Siamo ingredienti” della Chef Victoire Gouloubi

· ore 18.00 alla scoperta dei fiori e delle erbe aromatiche nella preparazione dei cocktail con Ottavia Castellaro e presentazione del libro “Aromatiche da bere” – a seguire degustazione

Lunedì 28/04

· ore 10.00 Istituto Alberghiero Giancardi Alassio. Masterclass “Fiori eduli e cucina etnica” con Victoire Gouloubi (Informazioni segreteria@ristorantidellatavolozza.it)