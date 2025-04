Savona, ai giardini di Piazza del Popolo un esemplare di albero della canfora, uno dei pochi in provincia

Le sue foglie emanano l’aroma che si sentiva negli armadi delle nostre nonne. Se si raccoglie una foglia caduta a terra e la si spezza con le dita, si percepirà un profumo balsamico, tipico di questa pianta.

L’albero della canfora (nome scientifico Cinnamomum camphora) presente nei giardini di Piazza del Popolo sarebbe l’unico esemplare in città e uno dei pochi in tutta la Liguria.

Altri due alberi si trovano ad Andora, mentre a Genova, tra gli alberi monumentali, ve ne sono alcuni nel parco storico di Villa Durazzo Pallavicini: una canfora alta 36 metri con una circonferenza di 538 centimetri, una ‘falsa canfora’ (Cinnamomum glanduliferum) e un’altra ‘falsa canfora’ a Villa Gentile Bickley, a Cornigliano.

Anni fa a Savona esisteva anche un canforo in via Mentana, in un giardino privato, ma è stato abbattuto. Il canforo è un grande albero sempreverde, capace di vivere per oltre mille anni. È originario dell’Asia orientale (Corea, Giappone e Taiwan). Il fusto può raggiungere i 40-50 metri di altezza.