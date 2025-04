Politiche sociali, dipartimento antidroga: la Regione liguria al primo posto per il progetto “Exit strategy: mettersi in gioco per uscire dalle dipendenze”

Regione Liguria si è aggiudicata il miglior piazzamento per il progetto “Exit Strategy: mettersi in gioco per uscire dalle dipendenze” selezionato dal Dipartimento delle Politiche contro la Droga e altre Dipendenze nel piano delle politiche di prevenzione delle dipendenze da sostanze e comportamentali tra i giovani in età scolare.

Regione Liguria riceverà 238 mila euro a valere sul “Fondo Nazionale di intervento per la lotta alla droga” per lo sviluppo di un boardgame educativo per la prevenzione delle dipendenze.Il progetto è frutto della collaudata collaborazione tra Regione Liguria, Alisa e il Dipartimento di Scienze Politiche e Internazionali dell’Università di Genova. Inoltre, è stato coinvolto il Centro di Ricerca sul Gioco per lo sviluppo del boardgame educativo che sarà destinato agli studenti di scuola superiore, in cui la sfida è quella di portare fuori da una condizione di dipendenza da sostanze o comportamentali un loro coetaneo.

La cornice di riferimento del boardgame sarà il Curriculum Europeo di prevenzione al consumo di sostanze (EUPC), sviluppato nell’ambito di un progetto europeo coordinato da Alisa e adottato in tutta Europa.

Il gioco offrirà una rappresentazione chiara, coinvolgente e realistica delle dinamiche sociali e personali nel percorso di uscita dalla dipendenza, evitando approcci non efficaci e stimolando la riflessione tenendo conto dei principali agenti di socializzazione come la famiglia, gli amici, la scuola, le istituzioni.

“Ulteriore innovazione del progetto è la rete dei soggetti coinvolti: Regione e Alisa, Università e ricerca, Ufficio Scolastico Regionale - spiega l’assessore alle Politiche Sociali della Regione Liguria - e combina ricerca accademica, gioco educativo e formazione professionale in un'unica proposta, promuovendo la prevenzione delle dipendenze attraverso strumenti interattivi e realistici. Gli studenti destinatari saranno attori fondamentali, messi alla prova nell’affrontare le sfide del mondo delle dipendenze. Senza dimenticare che, tra gli obiettivi, c’è anche quello di creare percorsi formativi per docenti, a loro volta coinvolti nel progetto. Questo importante progetto di prevenzione ai consumi di sostanze e dipendenze comportamentali, quali il gioco d'azzardo e dipendenza da internet, rientra nella volontà di essere in prima linea nella prevenzione. Si ricorda inoltre che Regione Liguria/ Alisa sta coordinando il progetto nazionale di prevenzione all’alcol tra i giovani”.