Albenga: lo chef Luca Pappagalo fra i protagonisti del "Festival della Cucina con i Fiori" del 26 e 27 aprile

In attesa di scoprire il ricco calendario dell’edizione 2025 di Fiordalbenga che si svolgerà dal 12 aprile al 4 maggio 2025, scopriamo i protagonisti del week end del 26/27 aprile, l’appuntamento dedicato all’arte di utilizzare i fiori in cucina, un'occasione imperdibile per tutti coloro che desiderano scoprire e apprendere le tecniche per incorporare i fiori nei propri piatti.

Sabato 26/04 alle ore 16.30 in piazza IV Novembre show-cooking e presentazione dell’ultimo libro di Luca Pappagallo

La presentazione del libro “La nostra cucina di casa. Oltre 100 golose ricette per riscoprire il gusto italiano di mettersi a tavola”, edito da Vallardi, sarà un'opportunità per incontrare il celebre chef Luca Pappagallo, noto per la sua abilità nel reinterpretare i classici della cucina italiana. Il volume offre un viaggio tra le ricette più amate della tradizione, invitando a riscoprire il piacere di cucinare e condividere i pasti. Durante l'evento, condotto dal giornalista Claudio Porchia, Pappagallo farà una dimostrazione di show cooking, svelando alcuni segreti culinari e proponendo piatti che richiamano i sapori autentici del nostro patrimonio gastronomico. Le ricette del libro, frutto di esperienze familiari, spaziano da cannelloni di pesce a casatiello dolce, rappresentando la gioia italiana di stare insieme a tavola.

Luca Pappagallo, originario di Grosseto, trasmette le sue ricette dalla cucina di Arcidosso, rendendosi così vicino ai suoi followers. Definendosi "cuciniere" piuttosto che cuoco, propone piatti semplici con ingredienti genuini, simboli della tradizione culinaria italiana. È stato un pioniere del web culinario, fondando il primo forum di cucina in Italia nel 1999, poco prima che questo genere esplodesse in TV. Il suo canale YouTube, Casa Pappagallo, ha rappresentato un trampolino di lancio per il suo successivo spazio su Food Network. Ha anche pubblicato un libro di ricette, "Benvenuti a casa Pappagallo". I suoi piatti, facili da riprodurre, si contraddistinguono per la simpatia e un iconico assaggio finale.

Il "Festival della Cucina con i Fiori", evento promosso dall’associazione dell'Associazione Ristoranti della Tavolozza, celebra infatti il legame tra i fiori e la cucina invitando chef creativi e talentuosi a presentare piatti gustosi e innovativi utilizzando corolle, petali e steli. Nato nel 2017 a Sanremo, Il festival mira a rivalutare e promuovere l'uso dei fiori eduli in cucina, utilizzandoli non solo come decorazione, ma come ingredienti, dando vita a sorprendenti abbinamenti in piatti unici e deliziosi.

Durante la manifestazione, chef esperti presenteranno piatti unici e innovativi, affiancati da laboratori di cucina, dimostrazioni e degustazioni.

Questo il programma completo del Festival di Albenga, che contiene anche una interessante appendice con la Masterclass che si terrà presso l’Istituto Alberghiero di Alassio il 28 aprile.

Fiordalbenga: 26-28/04 Albenga Festival della cucina con i fiori

Sabato 26/04

· ore 11.00 Auditorium San Carlo: Workshop alla scoperta dei fiori eduli in cucina con Silvia Parodi

· ore 16.30 Piazza IV Novembre: Show-cooking di Scardina Federico Hosteria del Viale Albenga a seguire show-cooking e presentazione libro Luca Pappagallo a cura di Claudio Porchia

· ore 18.00 alla scoperta dei fiori eduli nel dessert con il maestro gelatiere Aldo De Michelis e presentazione del libro “Un bouquet di gelato – quelle contaminazioni che sanno di buono” – a seguire degustazione

Domenica 27/04

· ore 11.00 Auditorium San Carlo conferenza “Glicini belli da vedere, ma anche buoni da mangiare” incontro con Alessandra Ricci che parlerà della magica Villa Pergola ad Alassio, dove si trova la più importante collezione italiana di glicini, con ben 34 varietà diverse per forma e colore

· ore 16.30 piazza IV Novembre show cooking Cinzia Chiappori Osteria del Tempo Stretto Albenga a seguire show cooking e presentazione del libro “Siamo ingredienti” della Chef Victoire Gouloubi

· ore 18.00 alla scoperta dei fiori e delle erbe aromatiche nella preparazione dei cocktail con Ottavia Castellaro e presentazione del libro “Aromatiche da bere” – a seguire degustazione

Lunedì 28/04

· ore 10.00 Istituto Alberghiero Giancardi Alassio. Masterclass “Fiori eduli e cucina etnica” con Victoire Gouloubi (Informazioni segreteria@ristorantidellatavolozza.it)