Savona, gli studenti del "Boselli Alberti Mazzini Da Vinci" protagonisti del concorso "I Giovani Raccontano la 500"

Il Museo della 500 di Garlenda è stato il palcoscenico ideale per la premiazione del concorso "I Giovani Raccontano la 500", un'iniziativa che ha visto protagonisti gli studenti degli indirizzi operatore grafico ipermediale e design per la comunicazione visiva dell'Istituto Secondario Superiore Boselli Alberti Mazzini Da Vinci. Un evento che ha messo in luce la creatività, la passione e l’impegno dei giovani talenti, che attraverso i loro elaborati grafici hanno raccontato la storia e l'iconicità della Fiat 500.

Gli studenti che hanno partecipato al concorso hanno mostrato grande dedizione, mettendo in campo non solo competenze tecniche, ma anche un'interpretazione unica e personale del tema proposto. Questo ha reso particolarmente significativo il risultato ottenuto, con il secondo e il terzo posto del podio conquistati dai lavori di alcuni degli studenti dell'Istituto Boselli Alberti Mazzini Da Vinci, accompagnati e supportati con grande impegno dai docenti prof. Dario Crudele e prof. Gian Luca Galati.

Inoltre, diversi altri lavori degli studenti dell’istituto sono stati riconosciuti con menzioni speciali, a testimonianza della qualità degli elaborati presentati e del talento diffuso tra i giovani artisti. Il concorso ha infatti messo in evidenza l'elevato livello di preparazione e creatività degli studenti dell'istituto, capaci di fondere le loro competenze artistiche con le nuove tecnologie grafiche, portando così alla realizzazione di opere straordinarie.

Un aspetto importante di questa esperienza è stato anche la possibilità, per i partecipanti, di conoscere da vicino l'iniziativa "Crescere Sicuri", promossa in collaborazione con l’ente organizzatore dell’evento, che si propone di sensibilizzare i giovani sull'importanza della sicurezza stradale. Un'occasione di apprendimento che ha permesso agli studenti di riflettere sulla sicurezza, un tema cruciale, soprattutto in un contesto in cui l'auto e la strada sono protagonisti.

Questa giornata di premiazione non è stata solo un riconoscimento del talento dei giovani, ma anche un'opportunità di crescita per tutti i partecipanti, che hanno avuto modo di confrontarsi con un evento che celebra la storia della Fiat 500, simbolo della cultura italiana, ma anche di essere testimoni del futuro e della sicurezza. La passione per il design e la grafica, unita all’attenzione per la sicurezza, ha reso questo concorso un’esperienza completa e stimolante.