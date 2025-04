Bologna-Napoli: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

(Adnkronos) - Torna in campo il Napoli. Oggi, lunedì 7 aprile, gli azzurri sfidano il Bologna al Dall'Ara nel monday night della 31esima giornata di Serie A per accorciare sull'Inter e alimentare le proprie speranze scudetto. Dopo il pareggio dei nerazzurri, rimontati dal Parma, Conte ha l'occasione per salire a -1 dalla vetta della classifica, mentre i rossoblù vogliono confermarsi al quarto posto in classifica e inseguire il sogno Champions League.

La sfida tra Bologna e Napoli è in programma oggi, lunedì 7 aprile, alle ore 20.45. Ecco le probabili formazioni:

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Holm, Beukema, Casale, Miranda; Ferguson, Freuler; Orsolini, Odgaard, Cambiaghi; Dallinga. All. Italiano

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Olivera; Gilmour, Lobotka, Anguissa; Politano, Lukaku, Neres. All. Conte

Bologna-Napoli sarà trasmessa in diretta e in esclusiva su Dazn. La sfida sarà disponibile anche tramite smart tv e in streaming attraverso l'app e la piattaforma di Dazn.