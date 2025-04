Design, Volpetti (Pmi): "Curiosità, innovazione e progresso al centro del progetto Iqos"

(Adnkronos) - “La Milano Design Week è la casa dell’innovazione e del progresso, elementi, assieme alla curiosità, al centro anche del progetto Iqos, iniziato circa 11 anni fa e che oggi ha portato circa 32 milioni di persone nel mondo ad abbandonare completamente le sigarette scegliendo Iqos”. Lo dichiara Stefano Volpetti, presidente Smoke-free inhalation products e Cco di Philip Morris International, alla presentazione dell’installazione firmata Seletti con la quale Iqos celebra, in occasione della Milano Design Week, la sua crescente community, giunta a contare oltre 32 milioni di utilizzatori adulti in tutto il mondo.

Con ‘Curious X: sensorium piazza’, questo il titolo dell’installazione, il brand lancia anche la sua campagna globale 2025: ‘Iqos Curious X’: “Un progetto globale che mette al centro di tutto quello che facciamo la curiosità. Noi stiamo cercando di fare qualcosa che non è mai stato fatto prima - aggiunge Volpetti - un viaggio di trasformazione senza precedenti nella nostra categoria. La curiosità gioca un ruolo fondamentale, è la scintilla per l’innovazione, per il cambiamento e per creare un nuovo status quo in cui i fumatori hanno una scelta migliore, quella delle alternative senza fumo e senza combustione”.

“La partnership con Stefano Seletti è un una reinvenzione molto audace di una piazza italiana - spiega - La piazza è un punto di connessione, di conversazione e di sviluppo e Stefano Seletti ha realizzato una combinazione di un mondo fisico e mondo digitale, combinando tecnologia ed arte per realizzare un’esperienza multisensoriale che non è mai stata fatta prima. Questa idea, di fare qualcosa che non è mai stato fatto prima, è al centro di tutto quello che facciamo con Iqos”.