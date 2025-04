'Ne vedremo delle Belle' chiude in anticipo, ultima puntata il 12 aprile

(Adnkronos) -

'Ne vedremo delle Belle' chiude in anticipo. La trasmissione condotta da Carlo Conti in onda il sabato sera in prima serata saluterà il pubblico sabato 12 aprile invece che sabato 19 aprile. La notizia, anticipata da 'Dagospia', è stata confermata anche da ambienti Rai e dallo stesso conduttore. Gli ascolti non incoraggianti del programma hanno probabilmente contribuito alla decisione di una chiusura anticipata: dopo il buon risultato del debutto del 22 marzo, infatti, quando la trasmissione fece registrare 3 milioni di spettatori totalizzando il 17.6% di share, già nella seconda puntata gli utenti sono scesi a 2 milioni 161mila con il 14,6% andando a diminuire ancora nella terza puntata, con 2 milioni 161mila e il 13% di share.

A quanto si apprende l'azienda ha preferito, in accordo con il conduttore Carlo Conti, anticipare la chiusura per mandare in onda, sabato 19 aprile (che è anche Sabato Santo) video più attinenti al tema della Pasqua.