Rai, Rossi: "Obiettivo è costruire un Piano Mattei tra Italia e resto del Mediterraneo"

(Adnkronos) - La funzione del servizio pubblico verso i Paesi del Mediterraneo è “una funzione di comunicazione, di interazione, di costruzione di rapporti interculturali, cosa che la Rai in quanto servizio pubblico fa da anni con i paesi del Mediterraneo, del sud dell’Europa, del nord Africa. Lo fa attraverso le sue strutture e le sue direzioni. L’obiettivo è quello di costruire un grande piano Mattei dell’immaginario per mettere insieme una cooperazione tra l’Italia e il resto del mediterraneo". Lo dice all’Adnkronos l’amministratore delegato della Rai Giampaolo Rossi, che oggi è intervenuto al convegno sul ‘Piano Mattei’ della comunicazione in corso a Palazzo Theodoli.

"Lo facciamo già con Rai Italia, con la grande rete di informazione dei corrispondenti, con le due sedi specifiche al Cairo e a Nairobi - aggiunge Rossi - e lo facciamo soprattutto con l’attività della Copeam, che è la struttura permanente che consente lo sviluppo delle politiche dell’audiovisivo nel Mediterraneo”. Si tratta di progetti “che intendiamo ampliare, e speriamo di riuscire a farlo”, conclude l’ad Rai.