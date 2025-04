I ragazzi della della VoxArt protagonisti all'inaugurazione di Fior d’Albenga 2025"

Ad inaugurare Fior d’Albenga 2025 sarà la scuola VoxArt Cantare 360° di Davide Comentale, una delle realtà canore più apprezzate della zona. La sua prima sede è nata proprio ad Albenga e, vista la grande partecipazione ai percorsi formativi offerti, successivamente ha aperto anche a Imperia e Borghetto Santo Spirito.

Il vocal coach Davide Comentale ha collezionato molti successi grazie ai suoi allievi, tra cui la partecipazione di alcuni di loro al talent show Amici di Maria De Filippi, la vittoria e la partecipazione a contest nazionali e internazionali e molto altro. VoxArt si prefigge come obiettivo la formazione di cantanti, non solo sulla base di una sana tecnica vocale, ma offre anche un lavoro mirato sull’interpretazione e la comunicazione nel canto, fondamentali per essere apprezzati e riconoscibili.

I ragazzi della scuola VoxArt apriranno l’evento alle ore 11.00 di sabato 12 aprile con canzoni a tema cartoon per completare il meraviglioso paesaggio delle aiuole ingaune, ma lo spettacolo non finisce, gli allievi proseguiranno l’intrattenimento esibendosi con brani inediti ed editi, nazionali ed internazionali…