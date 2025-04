Albenga ospita il giornalista e scrittore Carlo Piano: un incontro tra letteratura, memoria e bellezza

Sabato 12 aprile, Albenga avrà l’onore di ospitare Carlo Piano, giornalista e scrittore italiano, noto per il suo lavoro nel campo della narrativa e per il suo legame con il mondo dell'architettura.

Figlio del celebre architetto Renzo Piano, Carlo ha collaborato con suo padre in progetti letterari come Atlantis: A Journey in Search of Beauty, un viaggio attraverso città e paesaggi alla ricerca della bellezza e dell'armonia. La sua scrittura si distingue per la capacità di intrecciare riflessioni personali, cultura e temi universali, rendendo i suoi racconti profondi e coinvolgenti.

L’incontro, dal titolo "Alla ricerca di Atlantide: viaggio nell'architettura con Carlo Piano", si terrà alle ore 17:00 all'Auditorium San Carlo.

Carlo Piano presenterà i suoi libri e offrirà una riflessione sul Ponte Morandi di Genova, attraverso il suo libro che ne ripercorrerà la storia.

L’evento rappresenta un’occasione unica per approfondire temi di grande rilevanza, attraverso lo sguardo di un autore capace di raccontare storie e memorie con sensibilità e profondità.

Questo appuntamento si inserisce nel ricco programma di Fior d’Albenga 2025, che quest’anno si distingue per una prestigiosa collaborazione con Euroflora, creando un legame speciale tra Albenga e Genova. Un fil rouge che unisce due città attraverso eventi che parlano di bellezza e cultura.

L’incontro con Carlo Piano sarà un momento di grande valore culturale, capace di arricchire ulteriormente l’esperienza di Fior d’Albenga, che continua a stupire con la sua capacità di coniugare natura, arte e impegno sociale.