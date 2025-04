Marina di Loano, arrivano i bolidi della Rievocazione Storica della Coppa Milano-Sanremo

Saranno 90 gli equipaggi che affronteranno un percorso reso ancora più tecnico dalle prove speciali, che superano le 100, comprese quelle di media. Oltre 1.000 chilometri di gara e più di 150 comuni attraversati nell’ottica di realizzare un format avvincente ed esclusivo.

Gli equipaggi in gara raggiungeranno Loano nella tarda mattinata di sabato 12 aprile e saranno ospiti dello Yacht Club di Marina di Loano fino al primo pomeriggio. Mentre i partecipanti gusteranno un delizioso light lunch nel ristorante dello Yacht Club, i loro bolidi d'epoca (tutti immatricolati tra il 1906 e il 1990 e in perfette condizioni “originali”) resteranno in sosta e in bella mostra nell'ampio parcheggio esterno del porto turistico loanese, a disposizione del pubblico che vorrà ammirarle da vicino e scoprirne così tutti i dettagli tecnici e di design.

“Le vetture che partecipano alla Rievocazione Storica della Coppa Milano-Sanremo – spiega Gianluca Mazza, A.D. di Marina di Loano – hanno scritto pagine indimenticabili della storia dell'automobilismo, del design e della tecnologia e sono autentiche opere d'arte su ruote. Ospitarli ancora una volta, nell'ambito di un evento di caratura internazionale del quale siamo Gold Sponsor, rappresenta per noi motivo di grande orgoglio. Quest'anno, tra l'altro, i concorrenti potranno gareggiare utilizzando un carburante sostenibile composto per l’80% da materiali rinnovabili e capace di ridurre le emissioni di CO2 del 65%. Un impegno concreto nell'ambito della sostenibilità che si sposa perfettamente con le tante iniziative simili che Marina di Loano ha messo in atto negli ultimi anni, come l'impianto fotovoltaico da 1.500 metri quadri per la produzione, ogni anno, di 334.000 KW di energia elettrica green inaugurato nel 2023, insieme alla scelta di adottare veicoli elettrici per gli spostamenti interni, oltre alle iniziative che ci consentono di ottenere regolarmente la Bandiera Blu. Insomma, un evento che condivide i valori di Marina di Loano e che rappresenta un'occasione unica per promuovere la nostra realtà e l'intero territorio”.

Il percorso della Coppa Milano-Sanremo 2025

Giovedì 10 aprile gli equipaggi lasceranno l’Autodromo Nazionale di Monza e per la prima volta raggiungeranno le sponde del Lago d’Iseo. Il giorno successivo, le auto attraverseranno il suggestivo territorio della Franciacorta, in cui si terrà la prima parte delle prove speciali. Poi gli equipaggi proseguiranno alla volta del prestigioso Porto Carlo Riva a Rapallo, per rendere omaggio alla figura di Carlo Riva, il celebre imprenditore e progettista che ha rivoluzionato il mondo della nautica grazie alla sua visione innovativa sia nel design che nella creazione di infrastrutture portuali all’avanguardia.