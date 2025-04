In mostra a Roma 'Le Trésor du Poisson' e 'Riviera Ludica' di Viola Damiani

(Adnkronos) - Due lavori fotografici apparentemente distanti, ma accomunati da una profonda riflessione sul gioco. Li propone al pubblico Viola Damiani - autrice di documentari e progetti fotografici che esplorano il confine tra osservazione e narrazione, con uno sguardo attento alle dinamiche umane e sociali - con le mostre 'Le Trésor du Poisson' e 'Riviera Ludica', che saranno ospitate a Roma presso l'associazione Lottounico il 12 e il 13 aprile.

Le 'Trésor du Poisson' è una favola subacquea. Servendosi dello strumento fotografico, Viola Damiani propone l'idea di un essere umano la cui vera ricchezza non è altro che l’intimo gioco con la propria compagnia. Un racconto delicato e surreale che propone l’uomo come essere in trasformazione durante l’avventuroso viaggio nel sé. Il bianco e nero accompagna pian piano il visitatore nei fondali marini dell’inconscio, dove ombre e luci si alternano naturalmente a svelare o nascondere consapevolezze e paure.

'Riviera Ludica' è un reportage autoriale. Lo sguardo della fotografa osserva con disincantata ironia quanto poco ci si possa divertire quando ci si deve divertire; teatro di questa riflessione è la Riviera Romagnola in pieno agosto. Le foto a colori di giostre notturne, bambini che giocano assonnati, cani che sbadigliano, turisti e grandi palazzoni vista mare, accendono lo sguardo del visitatore introducendolo a un giardino dei balocchi meno entusiasmante del previsto.