Lidl raggiunge il 6% del mercato Gdo Italia

(Adnkronos) - La Prima Edizione 2025 della Guida NielsenIQ Largo Consumo scatta una fotografia dettagliata della Distribuzione Moderna in Italia, il cui giro d’affari complessivo è di 132,1 miliardi di euro, suddiviso tra ipermercati (24,8%), supermercati (41,7%), discount (23,8%) e libero servizio (9,6%). Nel segmento discount, spicca il dato di Lidl Italia che tocca quota 6%, consolidando il percorso di crescita intrapreso negli ultimi anni.

A commento del dato, Massimiliano Silvestri, presidente Lidl Italia: “Il raggiungimento del 6% di quota di mercato è il frutto di un importante lavoro di squadra, partito da lontano, e che ha come perno gli investimenti sul territorio. Negli ultimi 10 anni abbiamo investito 3,5 miliardi di euro, di questi, circa 2,1 miliardi negli ultimi cinque. Pensando al futuro, per il prossimo triennio abbiamo in serbo un piano di sviluppo da 1,5 miliardi di euro per la realizzazione di 150 nuovi store. Il 2025 è iniziato con l’apertura di ben 23 negozi, solo nei primi due mesi, per un investimento complessivo di 180 milioni di euro. Grazie a questi importanti e strutturati interventi siamo stati in grado di ampliare la nostra rete vendita raggiungendo quota 780 store e guadagnando, di conseguenza, la fiducia di un numero crescente di clienti”.

L’Insegna, che dal suo arrivo in Italia nel 1992 ha rivoluzionato il mondo del discount, si pone l’obiettivo di raggiungere quota 1.000 punti vendita entro il 2030.