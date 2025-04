Meteo, in arrivo correnti fredde russe: temperature ancora sotto media

(Adnkronos) -

Continua una fase meteo relativamente fredda per il mese di Aprile, con locali gelate notturne in pianura e massime fino a 4-5°C sotto la media del periodo. Ma per Pasque e Pasquetta è confermato (al momento) un miglioramento.

Lorenzo Tedici, meteorologo del sito www.iLMeteo.it, conferma le temperature un po’ basse di questa settimana, ma con una precisazione importante: negli ultimi anni ci eravamo abituati ad anomale fiammate di 30°C già a fine marzo, adesso stiamo vivendo la normalità climatica dello scorso secolo. Negli anni ‘80-’90 del XX secolo, anzi, era frequente avere forti gelate ad Aprile e non superare i 20°C di giorno.

Con il Riscaldamento Globale, invece, sono arrivate sempre più spesso scaldate nordafricane molto precoci: un esempio, anche l’anno scorso, il 9 aprile registravamo 30°C all’ombra in Sardegna, 28°C a Frosinone, 27°C a Bolzano, Ferrara e Firenze; anche la Capitale stazionava sui 26°C. Quest’anno è tutta un’altra storia.

Ma quando arriveranno i primi 30°C diffusi del 2025 sul nostro Paese? Il prossimo sabato potrebbe essere una giornata calda ma, al momento, i picchi attesi si fermano a 26-27°C. Dovremo aspettare per il cambio dell'armadio, non è ancora il tempo degli abiti estivi.

Correnti fredde russe porteranno, infatti, ancora dell’instabilità: si accenderanno dei temporali in Sardegna e dal pomeriggio del mercoledì anche sulla Toscana. I rovesci poi, a macchia di leopardo, interesseranno dalla sera, e a tratti giovedì 10 aprile, anche il resto del Centro e localmente il Nord-Est. Si tratterà di una rapida ‘frustata’ instabile da parte di correnti polari russe in transito sui Balcani.

Da venerdì a sabato, salutando definitivamente la massa d’aria fredda ed instabile, avremo tutto sole e temperature in aumento sia nei valori minimi sia nei valori massimi. Sarà solo una breve fase più tranquilla e calda. Come previsto già da giorni, infatti, l’Olivo potrebbe essere bagnato: la Domenica delle Palme si preannuncia piovosa all’estremo Nord-Ovest sin dalla tarda mattinata, mentre il clou del peggioramento ritarderà un po’ ad arrivare ed entrerà sull’Italia centro settentrionale soprattutto dalla sera.

Da lunedì fino a venerdì l’Italia potrebbe rimanere ostaggio di queste piogge ‘palmizie’: un ciclone è previsto in approfondimento sul Tirreno con maltempo specie a metà settimana, tanta pioggia e possibili nubifragi. Per la Pasqua e la Pasquetta è confermato un miglioramento ma, come spesso ripetiamo, ‘basta un battito d'ali di una farfalla in Brasile (effetto farfalla formulato nel 1963 dal matematico e meteorologo Edward Lorenz) per cambiare la traiettoria delle perturbazioni nei successivi 10 giorni’.

NEL DETTAGLIO

Mercoledì 9. Al Nord: cielo molto nuvoloso. Al Centro: sempre instabile in Sardegna e poi anche dalla Toscana verso Umbria e Marche. Al Sud: poco nuvoloso.

Giovedì 10. Al Nord: bel tempo, caldo in aumento. Al Centro: locali piogge. Al Sud: qualche rovescio sui monti.

Venerdì 11. Al Nord: sole prevalente, mite. Al Centro: soleggiato e mite. Al Sud: bel tempo prevalente.

Tendenza: soleggiato fino a sabato e via via più caldo, peggiora domenica.