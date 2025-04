Viva Roma Sempre, al via con Gualtieri e Onorato la fase 2 della lista civica

(Adnkronos) - Dagli indizi social di febbraio al primo brindisi per 'Viva Roma Sempre'. Un clima di festa, dj, video emozionali. Studenti, imprenditori, artigiani, sportivi e personaggi del mondo dello spettacolo. Sono oltre 300 le persone che, alle 18, si sono ritrovate a Palazzo Ripetta per la presentazione riservata di ‘Viva Roma Sempre’, l’associazione culturale animata dai 5 consiglieri comunali della Lista Civica Gualtieri Sindaco - Giorgio Trabucco, Elisabetta Lancellotti, Rocco Ferraro e Tommaso Amodeo - e dall’assessore allo Sport, Turismo, Moda e Grandi Eventi, Alessandro Onorato. Tra le celebrità presenti Anna Foglietta, Guillermo Mariotto, Raffaello Leonardo, campione olimpico canottaggio a Londra 2012, Federica Vincenti, produttrice cinema, Chiara Tilesi, Paola Lavini, Sara Serraiocco e Elisabetta Pellini.

L’associazione in meno di un mese vanta già centinaia di iscritti organizzati in 15 centri studio paralleli alle commissioni consiliari in Campidoglio. Tanti profili diversi uniti da uno spirito civico e dalla voglia di trovare soluzioni concrete ai problemi di Roma e nuove progettualità che ne valorizzino le potenzialità. Potrebbe essere la fase 2 della lista civica del sindaco Roberto Gualtieri con l’assessore Onorato che viene nuovamente incaricato dal Primo Cittadino di coordinarla, come fece già in occasione delle elezioni del 2021.

A fare gli onori di casa l’assessore Onorato con i 5 consiglieri comunali che hanno ricevuto il sindaco Gualtieri, intervenuto prima di raggiungere il Quirinale per la cena con Re Carlo III. Il Sindaco è rimasto entusiasta del progetto e ha dato la massima apertura affinché le soluzioni che verranno proposte trovino un momento di confronto nell’attuale maggioranza. Alessandro Onorato, dopo aver spiegato le finalità del progetto, ha lanciato il primo grande evento pubblico che si terrà il 21 maggio. L’obiettivo dichiarato da Onorato è quello di coinvolgere la grande maggioranza silenziosa di cittadini che vogliono migliorare la città per un progetto che duri fino al 2032 accanto al sindaco Gualtieri.