Finale, le osservazioni del Pd cittadino: "Cinque punti che l'Amministrazione dovrebbe ora affrontare"

A circa dieci mesi dall'insediamento della nuova Giunta comunale guidata dal sindaco Berlangieri, è tempo di una prima sorta di bilancio da parte del Partito Democratico locale rimasto, dopo le note vicende della campagna elettorale, senza alcun rappresentante suo tesserato nel parlamentino cittadino.

“Il nostro partito non è in Consiglio Comunale (perchè non ha voluto formare una lista con Lega e FdI) ma ciò non ci esime dal sollevare alcune prime questioni a nostro avviso importanti” esordiscono i dem finalesi nella loro nota indicando cinque punti pregnanti per il partito.

In primo luogo l'attenzione è sui lavori pubblici: “Consigliamo a questa Giunta di pensare seriamente a posticipare la realizzazione della nuova pavimentazione in via Genova e ad anticipare il rifacimento di via Drione e via Santuario che versano in condizioni pietose: non è possibile che l'entrata al rione sia completamente dissestata e rattoppata alla bella e meglio”.

“Abbiamo già sollevato lo stato di degrado in cui versa la nostra passeggiata a mare: troviamo il modo di renderla nuovamente il nostro fiore all'occhiello. Curiosamente avete posizionato fiori sull'Aurelia (tratto croce e rototomba) ma sul viale nulla - continuano, tornando quindi su di un punto già espresso -. E già che parliamo di viale a mare regolamentiamo, anzi vietiamo l'accesso ai bikers, pericolosi per bambini, persone anziane e non solo”.

Un occhio poi al problema della crisi abitativa che colpisce Finale come molti altri territori costieri: “Chiediamo che una parte di quello che si è recuperato di tasse evase venga utilizzato per abbassare l'IMU a chi affitta 4+4 - scrivono i dem - Questo non per fare un piacere ai proprietari di appartamenti, ma per far sì che chi cerca una casa in affitto la possa trovare. Rendiamo non conveniente l'affitto breve o meglio rendiamo più conveniente l'affitto lungo. Nel contempo usiamo una parte di quel 'tesoretto' per recuperare il patrimonio edilizio del Comune”.

Ci sono quindi due questioni riportate agli onori delle cronache nell'ultima seduta del Consiglio finalese: “Siamo contrari a spendere qualche centinaia di migliaia di euro per posizione il vecchio aereo della Piaggio vicino alla Finanza (il celebre prototipo di P166 donato tempo da allla Città di Finale, ndr). Noi chiediamo che si utilizzi questa somma per venire incontro alle famiglie più bisognose che a Finale sono tante, più di quante possiamo pensare. Quando sarà il momento l'aereo verrà collocato nella sua sede naturale cioè nelle aree Piaggio”.

Da qui a chiudere proprio col compendio del vecchio stabilimento immobiliare: “Non è possibile che il Pd, primo partito a Finale - affermano dal circolo Attilio Folco - venga lasciato fuori dalla commissione che valuterà la sistemazione di quell'area, malgrado le assicurazioni avute. Essendo stata nominata una commissione consiliare, il Partito Democratico non ha alcun rappresentante in seno a quell'organismo e questo non è democraticamente corretto”.