Parto in ambulanza, "Nascere a Pietra": "Stufi di leggere 'il bambino aveva fretta di nascere', scriveremo al difensore civico e al Presidente Mattarella"

"L'8 aprile si è verificato un altro parto durante il tragitto per raggiungere l'ospedale più vicino. Da quando il punto nascite di Pietra Ligure è stato chiuso nel ponente savonese si partorisce in mezzo alla strada. Un trattamento meno dignitoso rispetto agli animali che nascono in una stalla. Siamo stufi di leggere titoli come 'il bambino aveva fretta di nascere'".

Cosi commenta il Comitato "Nascere a Pietra" che prosegue: "E' chiaro che i cittadini stiano subendo un grave disservizio. Politici locali e regionali riescono a fare proclami elettorali ma non a risolvere un problema così evidente. Scriveremo al difensore civico ed al Presidente della Repubblica. Questa situazione è una vergogna per il nostro Paese".