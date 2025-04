Porta a porta, un cittadino: "Gentilezza e disponibilità al punto informazioni dell'ex campo CSI di Legino"

Riceviamo e pubblichiamo questa lettera arrivata alla nostra redazione:

"Mi è capitato, in questi giorni, di recarmi al punto di raccolta dei bidoncini per la differenziata presso l’ex campo CSI di Legino. Non avevo compreso alcuni punti e, senza farmi coinvolgere dagli umori di pancia di alcuni amici, con la scusa di ritirare le mie dotazioni, ho notato che era presente un punto informazioni".

"Mi sono messo in fila e, in poco tempo, sono stato servito con gentilezza e cura da un ragazzo che mi ha dato dei bidoncini e spiegato come usarli. Ho poi espresso delle perplessità al 'punto informazioni' e mi è stata data risposta a tutti i miei dubbi, sempre con un sorriso, da parte di una ragazza. Ma non solo, ho visto anche uno di questi ragazzi aiutare una persona anziana a caricare i bidoncini sulla sua auto. Da sottolineare il salta-coda per i disabili".

"Non sono un politico e non giudico la scelta dell’azienda o delle amministrazioni; non mi importa, anzi, sono contrario alla differenziata, ma queste cose vanno apprezzate e dette".

Ciro Esposito (Savona)