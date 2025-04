Cairo, con l'arrivo della bella stagione tornano le girandole in via Roma

Con l’arrivo della bella stagione, il Comune di Cairo Montenotte lancia una serie di iniziative culturali finalizzate a promuovere e valorizzare il territorio. Tra queste, spicca il ritorno degli arredi sospesi, che renderanno la centrale via Roma ancora più vivace e accogliente.

L'iniziativa prevede l’allestimento di girandole multicolori sospese lungo la via principale, con l’obiettivo di abbellire la città e renderla più attrattiva dal punto di vista turistico e commerciale. Tale intervento si inserisce in un progetto più ampio di valorizzazione dell’antico borgo cairese, già protagonista di eventi come "Cairo Medievale" e sede di importanti luoghi di interesse, come il Palazzo Scarampi, che ospita la biblioteca civica “Francesco Cesare Rossi” e il Ferrania Film Museum.

La realizzazione di questo progetto prevede una spesa di circa 3mila euro, con una copertura finanziaria già prevista nel bilancio. Con questo investimento, l’amministrazione Lambertini intende non solo abbellire la città, ma anche contribuire al rafforzamento dell’offerta culturale e turistica.