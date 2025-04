Referendum, all'auditorium San Carlo di Albenga l'incontro per le ragioni dei "Si" su diritti individuali, cittadinanza e lavoro

Si è tenuta nella serata di ieri, giovedì 10 aprile, presso l’Auditorium San Carlo di Albenga, l’assemblea pubblica organizzata dal Comitato Referendario del Ponente Savonese, incentrata su diritti individuali, cittadinanza e mondo del lavoro, tema dei cinque quesiti del referendum abrogativo dei prossimi 8 e 9 giugno. L’incontro ha visto la partecipazione di diversi relatori, provenienti da ambiti accademici, sindacali e associativi.

La professoressa Alessandra Algostino ha offerto una panoramica sullo stato attuale delle normative in materia di diritti civili e lavoro, soffermandosi sulle possibili implicazioni sociali e costituzionali di alcuni recenti provvedimenti legislativi, tra cui il “Decreto sicurezza” e il disegno di legge sull’autonomia differenziata. Strumenti che, secondo quanto sostenuto dalla professoressa Algostino, potrebbero modificare in modo rilevante l'equilibrio tra le istituzioni e incidere sulle garanzie fondamentali.

Andrea Pasa, segretario provinciale della CGIL di Savona, ha invece illustrato con dati e statistiche la situazione occupazionale del territorio savonese, evidenziando criticità legate a precarietà, sicurezza sul lavoro ed emigrazione giovanile. A suo avviso, il tema della cittadinanza si lega anche alle prospettive occupazionali, in un contesto segnato da forti dinamiche migratorie interne ed esterne.

Houda El Asri, in rappresentanza della Comunità Islamica, ha portato la sua esperienza personale, raccontando il percorso – ancora in corso – per l’ottenimento della cittadinanza italiana. Arrivata ad Albenga da bambina, ha descritto un iter lungo e complesso, fatto di procedure burocratiche, verifiche legali e momenti di incertezza.

L’iniziativa proseguirà domani, sabato 12 aprile, con un appuntamento pubblico al Chiostro “Ester Siccardi” di Albenga, dove, a partire dalle 15.30, sono previsti musica dal vivo con i ragazzi dello YEEP, un primo volantinaggio informativo in vista dei referendum, un rinfresco e ulteriori momenti di approfondimento.