I Leo Club a sostegno di Paolo, il giovane di Albenga rimasto tetraplegico dopo un'aggressione

Continua l'onda di solidarietà nei confronti di Paolo, il ragazzo ventiquattrenne di Albenga, che, subìto il furto del monopattino ad opera di quattro ragazzi riceve un pugno cui segue una caduta a terra ed un trauma cranico gravissimo.

In questa occasione l'aiuto proviene dai Leo Club Alassio "Baia del Sole", Leo Club Albenga e Leo Club Valli Ingaune, associazioni giovanili del Lions Club International, con il generoso supporto di Rudy Cafè e del musicista Nando Rizzo.

"Paolo - dichiarano la sorella Rossella e lo zio, presenti all'evento - dopo lunghi interventi e mesi di ricovero al nosocomio di Pietra Ligure viene trasferito in un centro specialistico di La Spezia, dove subisce una nuova, lunga, operazione. La sua cartella clinica attualmente conta circa 10mila pagine e la diagnosi definitiva parla di 'tetraplegia, con livello cognitivo da valutare'. La mamma non lo lascia mai solo, anzi è parte attiva, con la sua amorevole presenza, del percorso di cure e del lungo periodo di riabilitazione che, una volta giudicato idoneo, prevederà l'uscita dall'attuale struttura. Le scelte a quel punto potrebbero essere due, entrambe difficili sia dal punto di vista umano che economico ovvero un ricovero in una nuova clinica specialistica, questa volta a pagamento e con costi mensili altissimi, oppure il ritorno a casa, ovviamente non adeguata alla nuova condizione".

"Come coetanei di Paolo - afferma la Presidente del Leo Club Alassio Lisa Simone - abbiamo voluto far giungere il nostro sostegno e far ascoltare la voce e la testimonianza della famiglia di questo ragazzo, una famiglia coraggiosa che con forza tiene alta l'attenzione su una storia drammatica che ha sconvolto un'intera comunità".

"La solidarietà vista nel nostro comprensorio - concludono i Lions di Alassio - grazie, purtroppo, ad un evento così grave, è cresciuta via via in una moltitudine di persone che stanno agendo altruisticamente ed insieme per affrontare questa sfida. Siamo orgogliosi che anche grazie al Leo ed a persone come Rossella, la sorella di Paolo, si possa continuare ad identificare, con empatia e rispetto, le necessità più urgenti in maniera da veicolare aiuti e supporti".