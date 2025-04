25 per Paolo Minoli: l'inaugurazione della mostra a Celle il 12 aprile

L’associazione culturale TraumFabrik dedica la prossima mostra nella sua sede di Celle Ligure a un progetto voluto da Paolo Minoli nel 2004 e da lui affidato a Getulio Alviani, che ha allora coinvolto una vera schiera di artisti attivi in Europa e in America.

Le opere, in edizione serigrafica, sono state riunite in un portfolio e presentate per la prima volta in occasione dell’incontro inaugurale di Casaperlarte Fondazione Paolo Minoli a Cantù.

La loro ideazione è stata portata a compimento da Rinaldo Rossi, artigiano stampatore genovese di raffinata esperienza e il packaging finale è stato coordinato da Egidio Riva.

La cartella raccoglie le opere progettate da 25 artisti, tutti protagonisti dell’ “arte esatta” come ha precisato allora Alviani, rapportabili sia pure liberamente a rigorose tendenze poetiche molto care a Paolo Minoli: Getulio Alviani, Giovanni Anceschi, Richard Anuszkiewicz, Davide Boriani, Enrico Castellani, Andreas Christen, Carlos Cruz-Diez, Gabriele De Vecchi, Angel Duarte, Anthony Hill, Janusz Kapusta, Julije Knifer, Edoardo Landi, Peter Lowe, Victor Lùcena, Enzo Mari, Manfredo Massironi, Almir Mavignier, François Morellet, Ivan Picelj, Kenneth Snelson, Jeffrey Steele, Joël Stein, Grazia Varisco, Ryszard Winiarski.

Per alcune stagioni, tra il 2005 e il 2007, quasi per un sottile incanto magico un laboratorio di eteree armonie di segni vibranti e di colori luminosi ha dato corso a un vero e proprio concerto visivo motivato dalle risonanze eccezionali di un’amicizia temprata dal comune esercizio dell’immagine come poesia pura. Un’officina ideale dilatata a dimensione mondo intero, rimossa ogni etichetta di nazionalismi culturali, univa 25 maestri d’arte visuale per ricordare un giovane amico che si era congedato. Per questo omaggio Getulio Alviani annodò con paziente cura i rapporti umani e più ancora le tracce di un comune sentire poetico. Khalid Islam (presidente Casaperlarte).

La mostra, organizzata in collaborazione con Casaperlarte Fondazione Paolo Minoli, sarà visitabile fino al 12 maggio ed è accompagnata da alcune sculture in ceramiche realizzate da Paolo Minoli tra il 2003 e il 2004. Presenti in Traumfabrik anche i primi tre volumi del catalogo sistematico dell’opera pittorica di Paolo Minoli, edito da Electa.

Il catalogo sistematico rappresenta una fase importante di ordinamento e divulgazione dell'opera di Minoli e documenta il complesso delle opere pittoriche e scultoree realizzate dall'artista già a partire dai primi anni sessanta sino al 2004, affiancando loro le relative schede scientifiche e la prima compiuta ricerca documentaria su tutta la bibliografia esistente.

Il volume rappresenta pertanto uno strumento di conoscenza prezioso e indispensabile per chi vuole indagare le minime e costanti mutazioni che la sua ricerca linguistico espressiva ha maturato negli anni, evidenziando gli aspetti metodologici, lo sviluppo temporale e la concezione individuale, o ancor meglio personale, del fare arte.

Presso la Fondazione sono già archiviate più di millequattrocento opere che costituiscono una parte cospicua, ma non esaustiva, del patrimonio lasciato dall'artista e riferito al suo lavoro diretto. L'edizione, coordinata da Carlo Pirovano, storico dell'arte e coordinatore generale di Casaperlarte recentemente scomparso, rappresenta la prima tappa della catalogazione complessiva di tutta l'attività di Paolo Minoli che si era dedicato con pari rigore e coerenza anche alla grafica originale e alla ceramica.

25 per Paolo Minoli: inaugurazione sabato 12 aprile 2025 ore 18.00 dal 12 aprile al 12 maggio 2025

Orari: venerdi: dalle ore 16.00 alle ore 19.00

Sabato, domenica: dalle ore 10:20 alle 12:00; dalle 16:00 alle 19:00

Ingresso libero info e prenotazioni | ph 3703286203 e-mail: alexraso@libero.it

Casaperlarte fondazione paolo minoli, è stata fondata dall’artista Paolo Minoli (Cantù 1942 – 2004) nel novembre del 2004.

La fondazione è un’organizzazione senza fine di lucro con la finalità di promuovere attività culturali a livello regionale, nazionale ed internazionale. Per raggiungere tale scopo, Paolo Minoli ha donato la sua casa ed una straordinaria collezione di opere d’arte. Casaperlarte si è inaugurata il 19 dicembre 2005 ad un anno dalla morte del suo fondatore; la Fondazione é riconosciuta dalla Regione Lombardia.