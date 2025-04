Taglio del nastro per Fior d’Albenga 2025: “Habitat – Quando la natura diventa selvaggia” stupisce e colora la città

Parola d’ordine “stupore”, condita da natura, ambiente, consapevolezza, colori e profumi: al via stamani, alla presenza di autorità civili e militari del territorio, membri dell'amministrazione comunale, l'assessore regionale Paolo Ripamonti, il consigliere regionale Jan Casella, il presidente della Camera di Commercio Enrico Lupi, “Fior d’Albenga 2025”, la rassegna florovivaistica protagonista della primavera ingauna.

L’edizione di quest’anno (dal 12 aprile al 4 maggio) punta l’attenzione sulla straordinaria bellezza e forza della natura, celebrando il tema “Habitat - Quando la natura diventa selvaggia” e vanta la preziosa collaborazione con Euroflora.

Le aiuole di questa edizione:

PIAZZA SAN MICHELE - Comune di Albenga – Madagascar “I protagonisti”

PIAZZA SAN MICHELE . Euroflora – “Geometrie Selvagge”

LARGO DORIA – Comune di Albenga – Madagascar “I Pinguini di Madagascar” realizzati dai ragazzi del Liceo Artistico G.Bruno

PIAZZA IV NOVEMBRE – A.G.E.S.C.I. Gruppo Albenga 5 – “Il Libro della giungla”

PIAZZA IV NOVEMBRE – E.L.Fo. “Il mio vicino Totoro”

PIAZZA IV NOVEMBRE – Aiuola Didattica - intorno al Monumento saranno posizionati cartelli esplicativi sulla tipologia di fiori e piante presenti in Fior d’Albenga

PIAZZA ROSSI - Istituto Comprensivo Albenga 2 scuola dell’Infanzia San Clemente – “L’Ape Maia”

PORTA MOLINO – Mc Donald’s – “Bambi, la magia della natura selvaggia”

PIAZZA SAN DOMENICO – Quartiere San Siro – “Alice nel paese delle meraviglie”

PIAZZA TRINCHERI – Istituto Comprensivo Albenga 1 scuola primaria Don Barbera – “Rio”

PIAZZA TRINCHERI – Panizza Giardini – “I Pokemon, l’energia della natura”

PIAZZA DEI LEONI - Caritas Diocesana di Albenga-Imperia – “Il Re Leone”

PIAZZA DEL POPOLO – Caffè Letterario Ai giardinetti – “La cicala e la formica”

PIAZZA TORLARO – Istituto di Istruzione Superiore Giancardi-Galilei-Aicardi – “Oceania”

Oltre alle aiuole e installazioni a tema ci saranno tanti eventi collaterali: dal Festival della cucina con i fiori ai talk dedicati all'agricoltura e floricoltura, passando per i laboratori per bambini e ragazzi, le letture, gli show coking e molto altro.

“Anche l’edizione di quest’anno vuole parlare ai bambini, non a caso abbiamo chiesto che il tema della natura venga rappresentato attraverso cartoni animati – afferma l’assessore al turismo Camilla Vio -. L’idea è quella di trasmettere il messaggio della consapevolezza ambientale e dell’importanza della natura in modo divertente e coinvolgente. Quest’anno inoltre l’edizione di Fior d’Albenga sarà ancor più prestigiosa grazie alla collaborazione con Euroflora. I temi dei due eventi si intersecano e parlano di natura, di territorio e turismo sostenibile dando spazio a riflessioni sulle tematiche ambientali. Siamo molto soddisfatti di questa importante e prestigiosa collaborazione che porteremo avanti anche in futuro. Un ringraziamento particolare va agli sponsor (tecnici ed economici), alle associazioni, alle aziende e a tutti coloro che hanno creduto e lavorato per rendere possibile, anche quest’anno, questo evento”.

“Fior d’Albenga è molto più di un’esposizione floreale – continua l’assessore alla cultura Marta Gaia -: è un vero e proprio viaggio nella cultura, nelle produzioni, nella bellezza e nell’identità del nostro territorio. Questo evento rappresenta un’occasione straordinaria per promuovere la nostra città attraverso i fiori e i colori, i racconti e le storie che emergono dai luoghi simbolici del Centro Storico. La collaborazione con realtà di prestigio come Euroflora conferisce un ulteriore valore e rafforza il legame con iniziative internazionali. Ci tengo a ringraziare tutti coloro che hanno collaborato per la realizzazione delle aiuole e in particolare gli Istituti scolastici e i ragazzi del Liceo Artistico G. Bruno che hanno realizzato le sagome dei pinguini di Madagascar. Invitiamo cittadini e visitatori a lasciarsi sorprendere da questo spettacolo unico, perché i fiori, come l’arte e la cultura, hanno il potere di ispirare e far crescere l’anima".

“La riuscita di manifestazioni come questa dimostra quanto sia importante lavorare insieme, unendo le forze e le competenze per valorizzare il nostro territorio – afferma il Presidente del Consiglio Comunale di Albenga Alberto Passino -. Un ringraziamento speciale va a tutti gli sponsor e ai partner che hanno creduto in Albenga e nel ricco calendario eventi che abbiamo predisposto. Con il loro sostegno, hanno contribuito anche a rendere possibile questa straordinaria edizione di Fior d'Albenga. Albenga è una città in continua crescita e eventi come questo ne sono la prova concreta”.

“Fior d’Albenga rappresenta una straordinaria opportunità per celebrare la bellezza, la cultura e le eccellenze del nostro territorio – dice il sindaco Riccardo Tomatis -. Quest’anno, con il tema 'Habitat - Quando la natura diventa selvaggia', vogliamo rendere omaggio alla potenza e alla magia della natura, sensibilizzando il pubblico sull’importanza della tutela dell’ambiente e della consapevolezza ecologica. Albenga si conferma protagonista nella valorizzazione del patrimonio naturale e culturale, grazie alla collaborazione con realtà prestigiose come Euroflora, con cui condividiamo obiettivi e valori. Ringrazio di cuore tutti coloro che hanno lavorato con dedizione per rendere possibile questo evento unico: il nostro splendido borgo storico e la città si vestono di colori e creatività per regalare emozioni indimenticabili ai cittadini e ai visitatori. Invito tutti a lasciarsi affascinare e ispirare da ciò che Fior d’Albenga ha da offrire."

"Fior d’Albenga è il risultato di un grande lavoro di squadra e di una passione condivisa per la valorizzazione del nostro territorio – aggiunge il Presidente di Fior d’Albenga Giuseppe Ross -. Come Associazione, siamo orgogliosi di contribuire a trasformare il Centro di Albenga in un vero e proprio giardino, regalando ai cittadini e ai visitatori un’esperienza che unisce la bellezza della nostra produzione florovivaistica con l’arte e cultura della location. Questo evento non sarebbe possibile senza il contributo fondamentale del Comune, delle associazioni locali e in particolare delle associazioni di categoria del mondo agricolo CIA – COLDIRETTI E CONFAGRICOLTURA, dei volontari e di tutti coloro che ogni anno ci supportano con entusiasmo e creatività. Invitiamo tutti a immergersi in questa edizione, a scoprire i tesori che il nostro territorio ha da offrire e a lasciarsi ispirare dalle aiuole che celebrano la forza e la bellezza della natura."

Per la prima volta, Fior d’Albenga entra a far parte degli “EVENTI AMICI” di Euroflora 2025. Non a caso, il tema scelto per Fior d’Albenga 2025, “Habitat - Quando la natura diventa selvaggia”, si lega perfettamente a quello di Euroflora, “La Natura si fa spazio”. Le due manifestazioni dialogano e si intrecciano, creando un connubio di intenti e bellezza. Euroflora ha curato una splendida aiuola tematica in Piazza San Michele, mentre Albenga avrà la straordinaria opportunità di allestire un’area dedicata ad Euroflora, con protagonisti i fiori e le aromatiche della piana.

"La collaborazione con Euroflora attesta l’importanza di Fior d’Albenga e ci offre una straordinaria visibilità – spiega Giorgio Cangiano consigliere delegato all'agricoltura -. I visitatori di Euroflora potranno conoscere Albenga, scoprirne le bellezze e apprezzare la nostra produzione di aromatiche, che da sola rappresenta il 25% di quella italiana. Albenga merita di essere ambiziosa e di continuare il percorso di crescita che sta intraprendendo con grande determinazione".

L’allestimento che Albenga presenterà ad Euroflora includerà pannelli esplicativi sulla realtà ingauna e la produzione florovivaistica locale, insieme a una suggestiva rappresentazione del Ponte Rosso E. Viveri e dei dinosauri. "Abbiamo scelto di portare i dinosauri per lanciare un forte messaggio ambientalista: mentre i dinosauri si sono estinti per cause naturali, il genere umano cosa sta facendo per l’ambiente? È una domanda che dobbiamo porci e su cui riflettere. Albenga ha iniziato un percorso importante nella direzione della tutela ambientale ma è necessario il massimo impegno per salvaguardare il nostro pianeta." conclude l’amministratore comunale.

Tra gli sponsor principali dell'iniziativa figurano Cerruti S.p.A., la Clinica San Michele – Enne S.r.l. e Coop Liguria S.C.C., che hanno confermato il loro sostegno come partner Main. Nel gruppo Top troviamo invece Adamo Maurizio Escavazioni e Gino Auto S.r.l., realtà consolidate del territorio che hanno voluto contribuire attivamente. A sostenere l’evento anche diversi Official sponsor, tra cui Comai Service S.r.l., Pericoli Termotecnica, Fenoglio Autotrasporti, Ingaunia S.r.l. – Conad, Idea Verde di Porcella, Enzo e Rossano, Fitimex S.p.A., OPS Group S.r.l. e Sagralea. Non meno importante il contributo dei Supporter, come RB Plant S.r.l., La Genovese S.a.s. e Turco Silvestro S.n.c., che con il loro supporto completano il quadro delle realtà coinvolte.

Per non perdere nessun evento, visitare il sito turistico Scoprialbenga.it e le pagine social (FB e IG) di Scopri Albenga.