LDA, la promessa a Verissimo: "Sarà difficile ma supererò mio padre Gigi D'Alessio"

LDA ospite oggi, domenica 12 aprile, a Verissimo ha parlato del rapporto speciale che ha con il papà Gigi D'Alessio e con la mamma Carmela Barbato. Il cantante, tornato sulla scena musicale con il nuovo singolo dal titolo 'Shalla', si è raccontato nel salotto di Silvia Toffanin.

LDA ha fatto pace con i pregiudizi di chi lo accusa di essere un "raccomandato" perché figlio di Gigi D'Alessio: "L'ho dovuto accettare, mi metto nei panni delle persone che pensano ci sia una spinta da dietro. Io credo, però, che se nella vita dimostri quanto vali tutte le critiche si azzerano", ha detto Luca D'Alessio che pensa solo alla promessa che ha fatto a se stesso: "Supererò mio padre, anche se sarà molto difficile. Sono figlio di una persona che ha fatto tanto nella musica".

LDA ha raccontato di aver sofferto d'ansia e di attacchi di panico per molti anni. A sostenerlo ci sono sempre stati i suoi genitori, Gigi D'Alessio e Carmela Barbato, che si sono separati quando Luca aveva 3 anni: "Mamma mi ha cresciuto, voglio un bene a lei che non riesco a descrivere a parole. È il vero amore della mia vita. Come mio papà. Nonostante loro siano separati non mi hanno mai fatto mancare nulla", ha detto Luca.

E sul rapporto con papà Gigi ha detto: "Quando siamo da soli a casa mi emoziono, mi mette in soggezione, quando siamo padre e figlio divento tutto rosso. Quando siamo sul palco diventa un mio collega", ha detto.

LDA ha parlato anche della sua relazione con Miriam Galluccio, ufficialmente conclusa: "Abbiamo preso questa decisione di comune accordo. Miriam è stata la prima ragazza che ho amato veramente. Le storie finiscono, ci sta, ma ci vogliamo bene lo stesso, ci sentiamo. Ho un bellissimo ricordo di Miriam".