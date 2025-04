Musetti batte De Minaur, finale a Montecarlo contro Alcaraz

MONTECARLO (MONACO) (ITALPRESS) - Ancora una rimonta vincente, ancora dopo aver perso il primo set 6-1. Come contro Tsitsipas, Lorenzo Musetti parte male ma poi ribalta Alex De Minaur e si guadagna il diritto di sfidare Carlos Alcaraz nella finale del "Rolex Monte-Carlo Masters", primo Atp 1000 sulla terra battuta della stagione, in corso al Country Club nel Principato di Monaco, con un montepremi totale pari a 6.128.940 euro. Il 23enne carrarino, numero 16 del mondo e 13esima forza del seeding, piega l'australiano 1-6 6-4 7-6(4) dopo due ore e 39 minuti di gioco e domani giocherà la sua sesta finale nel circuito, la prima in un Masters 1000 dove non si era mai spinto così avanti. "Sembra che ogni giorno si ripeta la stessa partita - commenta Musetti - A parte il match con Berrettini, ho sempre faticato all'inizio a trovare il ritmo, lui ha anche giocato in maniera molto solida, poi le condizioni sono cambiate con la pioggia e l'umidità. Sono stato paziente, questa è stata la chiave. Quanto sono fiducioso per domani? Più che la fiducia bisogna sperimentare che vale sempre la pena crederci - aggiunge - E' incredibile poter condividere questi momenti bellissimi con famiglia e amici, qui mi sento come a casa".Due finora le affermazioni del giovane azzurro nel circuito maggiore, entrambe nel 2022, sulla terra rossa di Amburgo e sul veloce di Napoli, mentre le tre finali perse risalgono tutte alla scorsa stagione (Queen's contro Tommy Paul, Umago contro Francisco Cerundolo e Chengdu per mano di Juncheng Shang). L'ultimo ostacolo si chiama Carlos Alcaraz, numero 2 del tabellone e 3 del mondo: 4 i precedenti, con l'unico successo di Musetti proprio nella finale di Amburgo mentre l'ultima affermazione dello spagnolo risale agli ottavi di Miami 2024. - foto Ipa Agency -(ITALPRESS).