Derby Lazio-Roma, tensioni fuori Olimpico: lancio di bottiglie contro agenti

(Adnkronos) -

Momenti di tensione nei pressi dello stadio Olimpico dove questa sera è previsto il derby tra Lazio e Roma. Un gruppo di tifosi giallorossi ha tentato di dirigersi verso l’area dove sono radunati i sostenitori laziali ma sono stati fermati dagli agenti. Da parte dei tifosi è partito un lancio di bottiglie e oggetti contro i poliziotti. Tensioni anche a Ponte Milvio dove la polizia è dovuta ricorrere all’uso di idranti.

Il derby della Capitale, nella 32esima giornata di Serie A, inizierà alle 20.45. E' massima l’attenzione rivolta dalla questura di Roma alla gara stracittadina, di per sé di particolare valenza sotto il profilo dell’ordine pubblico, con l’obiettivo, anche per questa edizione - sottolineava ieri la questura in una nota - di vedere l’incontro di calcio come momento di folclore per le opposte tifoserie".

"La suddivisione in aree rappresenta una modalità per consentire alle tifoserie di vivere l’incontro di calcio ed i rispetti spazi in una prospettiva identitaria, nel segno del valore simbolico che la gara rappresenta nella tradizione calcistica della città. In questa ottica - si spiegava ancora - sono state facilitate le operazioni di allestimento delle coreografie da parte delle rispettive compagini ultras, nel rispetto delle modalità di accesso all’impianto, che hanno visto, già dalla mattina di venerdì, gruppi di supporters laziali fare ingresso nei rispettivi settori di destinazione, sempre in una cornice di sicurezza assicurata da funzionari della questura con il supporto di contingenti della forza pubblica. Anche in questa occasione la questura privilegerà una strategia tesa ad assicurare la vivibilità degli spazi, pur ribadendo la ferma determinazione a non lasciare margine di 'agibilità' ad ogni forma di illegalità che gruppi o singoli dovessero essere determinanti a porre in essere".

Sin dalle prime ore di ieri mattina sono scattate le bonifiche di tutte le aree di pertinenza dell’impianto sportivo, "al fine di intercettare e neutralizzare eventuali strategie controindicate tese all’occultamento di strumenti e/o oggetti atti ad offendere. Nella medesima direzione, tutti gli impianti di videosorveglianza dell’impianto sportivo nonché urbani ritenuti di interesse sono stati proiettati al massimo regime di funzionalità per offrire un supporto elettronico agli operatori delle forze di polizia che saranno impiegati in campo".