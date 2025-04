Roma, perde il controllo dell'auto e finisce contro albero: morto 26enne

(Adnkronos) - Un ragazzo di 26 anni è morto la notte scorsa nello schianto della sua auto contro un albero. Pattuglie del X Gruppo Mare della Polizia Locale di Roma Capitale sono intervenute in via della Grande Muraglia 338, al Torrino, per i rilievi dell'incidente avvenuto intorno a mezzanotte. Il ragazzo viaggiava su una Mini Cooper che, per cause in corso di accertamento, è finita contro un albero sullo spartitraffico centrale. I sanitari del 118 intervenuti sul posto, nonostante i tentativi di rianimazione, non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. L’auto è stata posta sotto sequestro e la strada chiusa dalle pattuglie del IX Gruppo Eur, intervenute in ausilio, per il tempo necessario a consentire i rilievi. Al momento non risultano coinvolti ulteriori veicoli ma le indagini per ricostruire l’esatta dinamica sono tuttora in corso.