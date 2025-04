Storie e colori del mare: tutte le scuole e gli studenti premiati al concorso della Capitaneria di Porto di Savona (FOTO)

Si è svolta nella mattinata di oggi al Palacrociere di Savona, la cerimonia di premiazione del concorso artistico denominato “Storie e colori del mare nel 160° anniversario dalla fondazione del Corpo delle Capitanerie di porto – Guardia Costiera”, organizzato dalla Guardia Costiera di Savona nell’ambito delle manifestazioni predisposte per la Giornata del Mare 2025 ed in occasione dei festeggiamenti per il 160° anniversario dalla costituzione del Corpo delle Capitanerie di porto avvenuto nel 1865 ad opera di Re Vittorio Emanuele II.

Alla cerimonia, grazie alla collaborazione del locale Ufficio Scolastico regionale, hanno partecipato le rappresentanze di alunni e docenti delle Scuole vincitrici del Concorso, per quella che, anche quest’anno, è stata la grande festa del mare e della scuola.

Il concorso in parola, aperto a tutti gli/le studenti/esse delle scuole di ogni ordine e grado della provincia di Savona ha avuto una ampia adesione con la partecipazione di 12 scuole con circa 530 studenti coinvolti nella creazione di un centinaio di elaborati che hanno avuto come obiettivo quello di raccontare e coniugare, con lo sguardo dei giovani, le tradizioni marinare con i valori e l’impegno giornaliero degli uomini e donne della Guardia Costiera.

Gli elaborati sono stati valutati da una giuria, composta da artisti locali, che ha selezionato, per ciascun Ordine di istruzione (Infanzia, Primaria, Secondaria di Primo grado e Secondaria di Secondo grado), l’opera ritenuta più significativa e più rispondente al tema del concorso.

Sono state così premiate le opere presentate dai piccoli alunni/alunne studenti/studentesse dei seguenti istituti scolastici:

• 1° CLASSIFICATO INFANZIA

Scuola Statale dell’Infanzia “S. Sguerso” IC Don Gallo Savona 1

• 1° CLASSIFICATO LAVORI SINGOLI PRIMARIA

Scuola F. Noberasco classe 2ª IC Don Gallo Savona 1

• 1° CLASSIFICATO GRUPPI PRIMARIA

Scuola Primaria classi 3ªA-3ªB - IC Savona 2 Sandro Pertini Cristoforo Colombo

• 1° CLASSIFICATO GRUPPI SECONDARIA 1° GRADO

IC SPOTORNO QUILIANO – “AI MARTIRI DELLA LIBERTA’” classe 1ªC

• 1° CLASSIFICATO LAVORI SINGOLI SECONDARIA 1° GRADO

IC SPOTORNO QUILIANO – “AI MARTIRI DELLA LIBERTA’” classe 1ªA

• 1° CLASSIFICATO ELABORATO GRAFICO PUBBLICITARIO SECONDARIA 2° GRADO

ISS Boselli Alberti Mazzini Da Vinci classe classe 3ªD SCog

• 1° CLASSIFICATO SECONDARIA DI 2° GRADO

Liceo Artistico A. Martini classe 5ªR

Inoltre, nelle mattinate del 10 e 11 aprile, a Savona e a Varazze, la Guardia Costiera ha organizzato alcuni momenti formativi legati al mare sempre a beneficio degli studenti delle scuole, con la collaborazione della Croce Rossa Italiana, della Lega Navale italiana, del Museo Navale dell’Istituto Nautico di Savona e del Cima foundation.

Sono stati proposti laboratori di biologia marina e di tecniche scientifiche per lo studio dei Cetacei presso la banchina della Guardia Costiera, nozioni di primo soccorso sanitario e la mostra di vari modellini presso il Museo Navale con la possibilità di un magico viaggio nell’incantevole Planetario alla scoperta delle meraviglie del cielo notturno.

"Si è inoltre proceduto, in collaborazione con il Centro Nautico Vadese (A.P.S./A.S.D.) e la ditta Transmare, ad effettuare la pulizia dei fondali nella zona compresa tra i cantieri navali, la sede della Guardia Costiera ed il distributore di carburante presso la Lega navale Italiana" concludono dalla Capitaneria di Porto di Savona.