Alassio incontra Renato Collodoro: il 16 aprile alla Biblioteca Civica

Mercoledì 16 aprile alle 21 all'Auditorium della Biblioteca Civica “R. Deaglio” (Piazza Airaldi e Durante, 7), la città di Alassio, nell'ambito del ciclo “Alassio incontra” promosso dall'Assessorato alla Cultura, dà il benvenuto al ristoratore e scrittore Renato Collodoro, che presenterà il suo nuovo libro Casa mia sono io (ed. Mentelocale). La serata sarà moderata dal giornalista Stefano Pezzini e arricchita dalle letture e dall'accompagnamento musicale di Nando Rizzo

Casa mia sono io è un racconto intimo e toccante sulla memoria, l’identità e il senso di appartenenza, narrato attraverso gli occhi di Roberto, un uomo di mezza età il cui passato riemerge all’improvviso con una telefonata inaspettata. Dall’altro capo della linea c’è Lino, amico d’infanzia, che gli propone di organizzare una rimpatriata per celebrare i cinquant’anni dal loro arrivo nel palazzo in cui sono cresciuti. Quella chiamata diventa il ponte tra presente e passato, riportando Roberto indietro nel tempo, tra i ricordi di un’infanzia vissuta in un quartiere popolare del Nord Italia. Lui e tanti altri bambini, figli dell’emigrazione dal Sud, si sono ritrovati a costruire una nuova vita in una realtà sconosciuta, tra palazzi grigi e cortili affollati, lontani dal calore della loro terra d’origine. Attraverso i suoi ricordi, il protagonista ripercorre il difficile viaggio dall'infanzia in Sicilia all’adattamento in una periferia industriale, esplorando il contrasto tra il senso di radicamento e l’inevitabile trasformazione personale e sociale. L'amicizia si rivela il filo conduttore della storia, un collante capace di superare il tempo e la distanza. Nonostante la profondità dei temi affrontati – la nostalgia, le sfide dell’integrazione, il senso di identità – Casa mia sono io è un racconto leggero e coinvolgente, arricchito da aneddoti ironici e umoristici che restituiscono il sapore autentico di un’infanzia vissuta tra giochi di strada, avventure di quartiere e piccoli grandi riti di passaggio.

È una storia che parla di casa, ma non solo come luogo fisico: casa è memoria, è amicizia, è lo spazio interiore che ci portiamo dentro ovunque andiamo. Un viaggio emozionante tra passato e presente, in cui chiunque abbia vissuto un cambiamento, una partenza o una nuova appartenenza potrà ritrovarsi.

Ingresso libero.