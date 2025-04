Liguria, arrivano i facilitatori nei Pronto Soccorso: corsi al via per 80 operatori, in servizio entro maggio

Sono cominciati quest'oggi (lunedì 14 aprile, ndr) i corsi di formazione dedicati a personale delle Asl liguri e volontari che assumeranno, entro fine maggio, il ruolo di “facilitatori” dei Pronto Soccorso di tutta la Liguria.

Il corso è destinato a 80 persone di tutta la regione che, al termine della formazione, saranno chiaramente identificabili all’interno degli ospedali con una pettorina con la scritta “Chiedi a me” e avranno il compito di dare informazioni e supporto ai pazienti e ai loro familiari in attesa.

L'obbiettivo dei “facilitatori”, figure professionali che svolgono supporto, a vario titolo, nei Pronto soccorso (personale sanitario, Oss, hostess/steward, volontari), è anche quello di supportare il lavoro di medici e personale sanitario che si trovano spesso a gestire numerose richieste di informazioni da parte di pazienti e/o familiari.

“Da oggi partirà il corso per il personale che entro fine maggio fornirà assistenza nei Pronto Soccorso liguri ai familiari delle persone ricoverate tutti i giorni dalle ore 9 alle 21 - spiega l’assessore alla Sanità della Regione Liguria -. Sarà un servizio di assistenza ma servirà anche per dare una parola di conforto e per fare da tramite ai bisogni del proprio caro che si trova all’interno dell’ospedale. In questo modo vogliamo anche prevenire tutte quelle situazioni che potrebbero sfociare, magari in situazioni di particolare stress emotivo in un’aggressione verbale o addirittura, nel peggiore dei casi, fisica. Da oggi quindi formeremo persone scelte nell’ambito delle singole direzioni, educatori professionali, personale infermieristico, volontari che avranno un’adeguata formazione anche psicologica per poter affrontare situazioni che possono essere di stress emotivo”.

Nella giornata di oggi si è svolta la prima videoconferenza per tutti gli operatori; le prossime in programma sono, in presenza, il 7 maggio presso l’aula didattica della sede di ASL3 a Genova Quarto per il personale afferente agli ospedali San Martino, Gaslini, Villa Scassi, Galliera, Evangelico; presso l’ospedale a Rapallo (sala auditorium) per il personale di ASL 4 e 5 e il 15 maggio, presso l’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure, per il personale di ASL1 e 2.

Oggetto della formazione saranno i temi dell’accoglienza in Pronto Soccorso, i bisogni dell’utenza (pazienti e familiari), e degli operatori sanitari e la comunicazione. Gli obiettivi sono quelli di definire e analizzare le competenze e le responsabilità del “facilitatore”, rafforzarne il significato, la funzione del proprio ruolo e il senso di appartenenza, sviluppare la professionalità e l’efficienza per il miglioramento del servizio offerto anche in relazione all’organizzazione interna.

Oggi, sempre per quanto riguarda il servizio di assistenza nei Pronto Soccorso liguri, è stato fatto il punto anche su PS Tracker, il sistema di Liguria Digitale che ti permette di seguire in tempo reale il percorso di un familiare o un amico per tutta la durata della sua permanenza in pronto soccorso: “Dopo il successo di PS Tracker, Regione Liguria vara un altro servizio che va nella direzione di aiutare i cittadini in quei momenti di smarrimento che possono seguire all’arrivo in un pronto soccorso - commenta Enrico Castanini, Direttore Generale di Liguria Digitale e Commissario per l’innovazione e la transizione digitale della Regione Liguria - Proprio con PS Tracker, che si è dimostrato di grandissima utilità e ha ricevuto riscontri positivi sia da chi lo ha utilizzato, permettendo a chi stava a casa di avere aggiornamenti costanti sul proprio caro ricoverato, sia dagli operatori, che possono così concentrarsi maggiormente sul proprio lavoro, abbiamo visto che ogni iniziativa che punta a informare i cittadini ha ricadute immediate sull’operatività del pronto soccorso e sulla tranquillità dei pazienti. In attesa del prossimo allargamento di PS Tracker a tutta la Liguria, ben venga ogni iniziativa che trasformi i pronto soccorso in un luogo meno distante”.