Achille Lauro infiamma Piazza di Spagna per l’anteprima del nuovo album

(Adnkronos) - Roma, Piazza di Spagna: una cornice iconica per un evento a sorpresa. Achille Lauro ha regalato ai suoi fan una performance live sotto il cielo della Città Eterna per celebrare l'uscita del suo nuovo album, ‘Comuni Mortali’, prevista per il 18 aprile.

La scaletta ha spaziato tra vecchi successi e nuove anticipazioni: si è partiti con la nuova ‘Dannata San Francisco’, per poi infiammare la piazza con ‘Amore disperato’, ‘BamBam’, ‘Rolls Royce’ e l’altro nuovo singolo ‘Amor’. Non sono mancati i brani più iconici, come ‘16 marzo’, la hit sanremese ‘Incoscienti giovani’ e ‘Finta fine’. Il live si è concluso con l’omaggio ad Antonello Venditti ‘Notte prima degli esami’ e il nuovo brano ‘Walk of Fame’.

L'evento, annunciato a sorpresa sui social, ha fatto registrare il tutto esaurito in pochi minuti. Nonostante la pioggia, tanti fan dell'artista, muniti di ombrello, non si sono lasciati scoraggiare e hanno partecipato con entusiasmo.