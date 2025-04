Dazi Usa, Cina ferma export terre rare

(Adnkronos) - La Cina ha sospeso le esportazioni di minerali critici e magneti, essenziali per la fabbricazione di auto così come di droni, robot e missili, minacciando lo stop alle forniture di componenti cruciali per case automobilistiche, industria aerospaziale, bellica e dei semiconduttori. Lo scrive il New York Times, riferendo di spedizioni ferme in vari porti cinesi in attesa di nuove normative. Nel mezzo del botta e risposta tra Washington e Pechino con dazi e controdazi, una volta in vigore il nuovo sistema potrebbe bloccare in modo permanente - evidenzia il giornale - le forniture per alcune aziende, anche gli appaltatori militari americani.

Il New York Times scrive di uno sviluppo che rientra nella "ritorsione" cinese ai dazi annunciati da Donald Trump. Il 4 aprile il governo cinese aveva imposto restrizioni sulle esportazioni di sei metalli degli elementi delle terre rare pesanti (Hree) e di magneti di terre rare, il 90% dei quali prodotti in Cina. I metalli, precisa ancora il quotidiano, possono oggi 'uscire' dalla Repubblica Popolare solo con licenze 'speciali' per l'esportazione, ma Pechino ha appena iniziato a mettere su un sistema per la concessione delle autorizzazioni.