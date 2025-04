L'attico di Chiara Ferragni a Milano non è in vendita, arriva la smentita

(Adnkronos) - L'attico di Chiara Ferragni a Milano? "Non è in vendita". Parola del suo ufficio stampa, che ha smentito così le notizie di stampa secondo cui l'imprenditrice digitale avrebbe messo sul mercato il superattico milanese acquistato quando era ancora sposata con Fedez.

"In qualità di ufficio stampa della Sig.ra Chiara Ferragni si precisa che la casa di sua proprietà non è in vendita", la nota dell'ufficio stampa. L'immobile a due piani si trova all’interno delle Residenze Libeskind, il complesso progettato dall’architetto Daniel Libeskind, a pochi passi da City Life.