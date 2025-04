Coldiretti Savona: "Concluso il ciclo di incontri territoriali, ascolto e confronto per dare voce all’agricoltura locale"

Si è concluso con grande partecipazione il ciclo di incontri territoriali promosso da Coldiretti Savona, che negli ultimi mesi ha coinvolto centinaia di soci in una serie di appuntamenti svoltisi ad Albenga, Savona, Cairo Montenotte, Sassello, Andora, Finale Ligure e Calizzano. Un percorso di ascolto e confronto che ha permesso di raccogliere istanze, esigenze e proposte direttamente dalla base associativa, tracciando una fotografia reale e aggiornata del mondo agricolo savonese.

“Il confronto diretto con i nostri soci è fondamentale”, affermano il Presidente di Coldiretti Savona Marcello Grenna e il Direttore Antonio Ciotta, “perché solo dal territorio e dal dialogo quotidiano con le imprese agricole possiamo costruire un’azione sindacale concreta e mirata. In un momento complesso come quello attuale, serve più che mai una Coldiretti presente, capace di ascoltare, interpretare e intervenire con soluzioni efficaci”. Durante gli incontri sono stati affrontati temi chiave per il comparto agricolo locale, a partire dalle novità in ambito fiscale e previdenziale, fino all’illustrazione dei bandi PSR aperti o di prossima pubblicazione.

“Da questi incontri è emersa con chiarezza la volontà degli imprenditori agricoli di restare protagonisti attivi del cambiamento”, sottolineano Grenna e Ciotta. “La loro partecipazione, le domande, i dubbi ma anche le idee innovative ci spingono a rafforzare ancora di più la rete di servizi e il sostegno concreto all’agricoltura savonese”. Coldiretti Savona proseguirà con un’attività capillare di informazione e aggiornamento, pronta a sostenere le imprese agricole nella partecipazione ai bandi e nelle sfide che il settore si trova ad affrontare, dall’accesso al credito alla burocrazia, fino al rilancio del valore economico, ambientale e sociale dell’agricoltura sul territorio.