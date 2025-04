Borussia Dortmund-Barcellona: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

(Adnkronos) - Torna in campo la Champions League. Il Barcellona vola a Dortmund per sfidare il Borussia oggi, martedì 15 aprile, nel ritorno dei quarti di finale di Champions League. I blaugrana sono forti del 4-0 rifilato ai tedeschi nella gara d'andata, firmato dai gol di Raphinha e Yamal e la doppietta di Lewandowski.

La sfida tra Borussia Dortmund e Barcellona è in programma oggi, martedì 15 aprile, alle ore 20.45. Ecco le probabili formazioni:

Borussia Dortmund (4-2-3-1): Kobel; Ryerson, Emre Can, Schlotterbeck, Bensebaini; Nmecha, Chukwuemeka; Adeyemi, Brandt, Beier; Guirassy. All. Kovac

Barcellona (4-2-3-1): Szczesny; Koundé, Araujo, Cubarsí, Balde; De Jong, Pedri; Yamal, Fermin Lopez, Raphinha; Lewandowski. All. Flick

Borussia Dortmund-Barcellona sarà trasmessa in diretta televisiva e in esclusiva sui canali SkySport. Il match sarà visibile anche in streaming sull'app SkyGo e su NOW.