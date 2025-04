Da Darderi a Paolini, gli italiani in campo oggi e dove vederli in tv

(Adnkronos) - Martedì di grande tennis in tv, con tanti azzurri impegnati da Monaco a Stoccarda, passando per Rouen. Oggi, 15 aprile, la giornata dei tennisti italiani parte alle 11 con Luciano Darderi, impegnato in Gemania contro Jiri Lehecka, dopo il titolo vinto a Marrakech pochi giorni fa. In seguito, spazio a Flavio Cobolli contro il kazako Shevhenko.

Nel pomeriggio c'è invece tanta attesa per l'esordio di Jasmine Paolini a Stoccarda: l'azzurra sarà impegnata nel primo turno del torneo tedesco contro Eva Lys e sarà la sua prima uscita con il nuovo allenatore Marc Lopez. Al 250 di Rouen in campo anche Camilla Rosatello, contro l'americana Parks.

Ecco il programma dei tennisti azzurri in campo oggi, martedì 15 aprile.

ore 11 - Atp Monaco di Baviera: Lehecka (Cze) vs Darderi (Ita)

non prima delle 12.30 - Atp Monaco di Baviera: Cobolli (Ita) vs Shevchenko (Kaz)

non prima delle 14:30 - Wta Rouen: Rosatello (Ita) vs Parks (Usa)

non prima delle 18:30 - Wta Stoccarda: Lys (Ger) vs Paolini (Ita)

I tornei di Rouen e Monaco di Baviera saranno visibili in tv e streaming sui canali Sky Sport, ma anche su Now. Inoltre, il Wta di Stoccarda sarà visibile anche su Supertennis.