Francia, rivolta in diversi penitenziari: mezzi incendiati e spari

(Adnkronos) - Rivolta in diversi carceri francesi, tra cui i penitenziari di Aix-en-Provence, Marsiglia e Tolone. Registrati incendi di mezzi e spari di armi automatiche. Lo ha reso noto l'entourage del ministro della Giustizia francese, Gérald Darmanin. Il ministro è atteso nel pomeriggio nel centro penitenziario di Tolone per testimoniare il sostegno agli agenti. Secondo una fonte citata dall'agenzia Afp, "sembra sia stato tutto coordinato e apertamente in collegamento con la strategia contro il 'narco-banditismo' del ministro" degli Interni, Bruno Retailleau.