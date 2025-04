Valeria Calcagno ricorda l'ex sindaco di Spotorno Gianbcarlo

Era il giugno del 1999, eletti da poco, eravamo tutti al Paradiso di Manu" con lo sguardo verso quel panorama unico sulla nostra Spotorno e Giancarlo, con gli occhi lucidi e il dito rivolto verso il paese, indicava i luoghi dove immaginava che i nostri progetti si realizzassero, l' orto botanico con il teatro, il porto turistico, la talassoterapia e tanto altro.

Indimenticabile l emozione che abbiamo provato, sembrava di vederli tutti già realizzati, il nostro Paese catapultato in una magnifica realtà. Se tutti gli spotornesi avessero avuto la possibilità di vivere quel momento e vedere con i nostri occhi quell' opportunità unica per Spotorno....forse oggi quei sogni sarebbero realtà. Sono grata di aver fatto parte di quel gruppo,di aver avuto l onore di lavorare con Giancarlo, è stato un Sindaco capace, innovativo, generoso, umano e paziente.

Sono tantissimi i momenti che meriterebbero di essere ricordati, praticamente tutti e nel corso del tempo ci saranno occasioni per raccontarli perché il ricordo di Gian resterà per sempre nella nostra storia. Anche i momenti di sconfitta come gli anni di opposizione che hanno visto piano piano spegnersi tutte le luci che dal Paradiso di Manu avevamo acceso, anni che ci hanno forse uniti ancora di più, Gian io Matteo e Valter.

Poi i momenti drammatici, poco più di un anno fa la terribile notizia della scomparsa di Matteo Marcenaro, assessore e consigliere regionale orgoglio del gruppo e molto legato a Giancarlo che apprese la tragica notizia da me e Valter, lo aspettavamo in albergo, era andato a funghi con Marina, quando entrò con il suo cestino in mano e vide i nostri volti, capí subito che era successo qualcosa di terribile e si appoggiò contro il muro e restammo tutti in silenzio sconvolti.

Mi piace immaginarli ora insieme a discutere di politica, di Spotorno e di fututo.