Savona, una dentiera abbandonata in via Garroni scatena i commenti sui social

È una scena decisamente fuori dall’ordinario quella che ha attirato l’attenzione di un abitante di Savona. Passando in via Garroni, oltre ad alcuni mobiletti abbandonati, faceva bella mostra di sé una dentiera, apparentemente integra. E il dibattito si è subito spostato dal tema "cassonetti intelligenti sì o no" al ritrovamento del curioso oggetto.

Un passante, Bruno Napo, ha postato la foto della dentiera sul suo profilo social, e il bizzarro ritrovamento ha immediatamente scatenato un’ondata di ipotesi e commenti tra residenti e curiosi: dimenticanza, smarrimento accidentale o gesto simbolico? Al momento, nessuno avrebbe rivendicato la proprietà.

La foto dell’insolito oggetto ha poi generato una serie di commenti – più ironici che investigativi – nel tentativo di rintracciare l’eventuale proprietario. Il post ha rapidamente fatto il giro del web locale, scatenando reazioni divertite e sarcastiche: c’è chi suggerisce di rivenderla, visto il costo delle cure dentistiche e delle protesi, chi commenta il "bel sorriso", chi tagga un amico scrivendo "è la sua", o chi ironizza sul fatto che bisognerebbe spiegare meglio come si fa la raccolta differenziata.

In attesa di scoprire a chi appartenga, il dibattito sullo smaltimento dei rifiuti continua... tra un sorriso e una risata.