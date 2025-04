Da Roma a... Cortina e Milano: così la Fiamma olimpica illuminerà tutta Italia

(Adnkronos) - Le Torce di Milano Cortina 2026 accenderanno tutta Italia. Saranno 63 i giorni di viaggio, 60 le città di tappa e 12mila i chilometri da percorrere lungo le 110 province della penisola. Dopo l’accensione del sacro fuoco in Grecia, in programma il 26 novembre 2025 a Olimpia, la Fiamma arriverà a Roma. Due giorni dopo, dalla Capitale inizierà il suo lungo viaggio.

A Natale sarà a Napoli e festeggerà il nuovo anno a Bari. Il l 26 gennaio tornerà invece, dopo 70 anni esatti dalla cerimonia d’apertura dei Giochi, a Cortina d’Ampezzo e concluderà il suo tragitto a Milano entrando a San Siro la sera di venerdì 6 febbraio 2026. Il percorso è pensato anche per rendere omaggio al grande patrimonio storico culturale del nostro Paese che vanta il maggior numero di siti Unesco al mondo: non a caso, la Fiamma illuminerà molti dei luoghi iscritti nella lista dei patrimoni dell’umanità.

La Fiamma Paralimpica percorrerà 2mila chilometri in 11 giorni e, dal 24 febbraio 2026 al 6 marzo 2026, giorno della cerimonia di apertura dei Giochi Paralimpici all’Arena di Verona, sfilerà nelle mani di 501 tedofori.

Dopo l'accensione nel Regno Unito, la Fiamma Paralimpica animerà cinque Flame Festival dal 24 febbraio al 2 marzo a Milano, Torino, Bolzano, Trento e Trieste, con la cerimonia di unione delle Fiamme il 3 marzo a Cortina d'Ampezzo. Dal 4 marzo, la Fiamma raggiungerà Venezia e Padova, per fare il suo ingresso il 6 marzo all’Arena di Verona per la cerimonia di apertura dei Giochi Paralimpici.

Il Viaggio della Fiamma Paralimpica rappresenta un evento di straordinaria importanza e significato, non solo per gli atleti paralimpici ma per tutte le comunità che attraverserà. Ogni tappa del percorso sarà un'opportunità unica per mostrare come lo sport possa essere un potente strumento di cambiamento sociale.