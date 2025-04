Inter-Bayern: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

(Adnkronos) - Obiettivo semifinali di Champions. Oggi, mercoledì 16 aprile, l'Inter affronta il Bayern Monaco a San Siro per il ritorno dei quarti di finale della massima competizione europea. I nerazzurri di Simone Inzaghi dovranno difendere in casa il prezioso 2-1 agguantato in Baviera grazie alla rete decisiva di Frattesi, per continuare a coltivare il sogno della grande coppa e di un possibile Triplete. Ecco le probabili formazioni di Inter-Bayern e dove vedere la partita in tv e in streaming

.

Da Thuram a Mkhitaryan, passando per Pavard e Bastoni, Inzaghi torna a schierare tutti i big per la super sfida contro il Bayern Monaco. Nei tedeschi, ancora fuori Neuer e Musiala. Ecco le probabili formazioni della partita di stasera alle 21:

Inter (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro Martinez, Thuram. All. Inzaghi

Bayern Monaco (4-2-3-1): Urbig; Laimer, Kim, Dier, Stanisic; Kimmich, Goretzka; Olise, Muller, Sané; Kane. All. Kompany

La sfida dei quarti di Champions tra Inter e Bayern sarà trasmessa in diretta in esclusiva su Amazon Prime Video. La partita sarà visibile anche in streaming: basterà scaricare l'app di Amazon Prime sul proprio cellulare, tablet o pc.