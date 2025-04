La volta buona, Francesca Manzini in lacrime: "Pesavo 47 chili, non mangiavo e non bevevo più"

(Adnkronos) -

Francesca Manzini ospite oggi, mercoledì 16 aprile, a 'La volta buona' ha condiviso con i telespettatori uno dei periodi più difficili che ha segnato la sua vita, quando ha sofferto di disturbi alimentari. La conduttrice e imitatrice non è riuscita a trattenere la commozione parlando del complicato rapporto che ha avuto per anni col cibo, cominciato all'età di 15 anni.

Francesca Manzini ha ricordato gli anni della sua vita segnati da due grandi mali: prima dall'anoressia e poi dalla bulimia. Tutto è cominciato quando la conduttrice aveva 15 anni e il motivo del malessere era legato alla separazione dei suoi genitori che Francesca ha vissuto come un "lutto": "Ho vissuto il crollo del nucleo familiare. Non c’era più niente per me. L'evento traumatico mi ha portato in grande deperimento, ho vissuto un forte stress. Non ho voluto più mangiare, neanche bevevo più. Mi ricordo che mia madre mi bagnava un po’ le labbra. È tremendo. Fino a stare con la flebo. Sono arrivata a 47 chili e poi mi sono ripresa”.

Una ripresa che è durata solo per poco tempo, perché l'anoressia è sfociata presto nella bulimia, altro disturbo alimentare che Francesca Manzini ha definito, ironicamente, come "la fantastica amica": "Questi mali - ha raccontato la conduttrice - devono essere tuoi amici, li devi stringere forte per debellarli, non c’è niente da fare. Vai in ascolto, subisci, poi ti svegli. L'unico medico siamo noi stessi, quando decidiamo di dire basta. Adesso sto bene, sto in fase dimagrante".