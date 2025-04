Quinto posto Champions, Italia insegue Spagna: la classifica

(Adnkronos) - La corsa al quinto posto Champions entra nel vivo. Anche in questa stagione, come nella passata, le prime due posizioni nel ranking Uefa per nazioni garantiscono un posto in più (rispetto ai quattro canonici) nella massima competizione europea. Ma com'è al momento la situazione in classifica? E soprattutto, quante possibilità ha l'Italia di portare una quinta squadra nella massima competizione europea?

La classifica regala già un paio di certezze. L'Inghilterra è sicura di chiudere la stagione in uno dei primi due posti del ranking e dunque l'anno prossimo avrà cinque squadre in Champions. La Germania, ora quarta, è invece certa di non avere la quinta squadra nella massima competizione europea, visto che per i tedeschi è impossibile - dal punto di vista aritmetico - chiudere nei primi due posti.

Prosegue così il duello Spagna-Italia per il secondo posto nel ranking, con gli spagnoli che sorridono per il passaggio in semifinale del Barcellona, rischiando però di perdere il Real Madrid.

La situazione vede al momento la Spagna con 22.607 punti e ancora 4 club in corsa (ci sono anche l'Athletic in Europa League e il Betis in Conference), mentre l'Italia è a quota 20.437 e ha tre squadre per tentare il sorpasso (Inter, Lazio e Fiorentina). Dopo il martedì di Champions, gli spagnoli hanno un vantaggio di 2.170 sull'Italia.