​Maltempo nel savonese: 23 interventi dei vigili del fuoco, l'albenganese e Val Bormida le zone più colpite

Oggi i vigili del fuoco del Comando Provinciale di Savona sono stati impegnati in numerosi interventi a causa delle avverse condizioni meteorologiche che hanno interessato il territorio.

In totale, sono stati effettuati 23 interventi a seguito del maltempo, in particolare per allagamenti, caduta di alberi e smottamenti. Le aree maggiormente colpite risultano essere l’albenganese e la Val Bormida, dove le squadre sono intervenute per mettere in sicurezza strade, abitazioni e infrastrutture. L’azione tempestiva degli operatori ha permesso di ripristinare la viabilità in diverse zone e di prevenire ulteriori danni.

È tuttora in corso un intervento nel comune di Stella, in località Rovieto Superiore, dove si è sviluppato un incendio che ha interessato un dehor esterno adiacente a un’abitazione. Le squadre sono sul posto per circoscrivere le fiamme e verificare eventuali danni strutturali all’edificio.

Le operazioni legate al maltempo sono ancora in corso in alcune zone del territorio e il personale resta pienamente operativo per fronteggiare eventuali ulteriori emergenze.