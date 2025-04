Sanremo Women, Varazze vorrebbe riportare a casa la corsa dove è nata: votato ordine del giorno a favore

Un ordine del giorno con al centro il ritorno della partenza da Varazze della Sanremo Woman. Visto che dal 1999 al 2005 la Primavera Rosa venne organizzata nascendo proprio dal comune varazzino.

A presentarlo nel consiglio comunale di ieri il consigliere comunale di Varazze Domani Giacomo Robello.

Da questa edizione la classicissima femminile è ritornata ma con partenza da Genova, per questo sono state richieste delucidazioni all'amministrazione del motivo del mancato via dal comune varazzino.

La corsa era stata proposta dallo storico organizzatore Carmine Castellano e un gruppo di appassionati sportivi locali capitanati dal dottore varazzino Carlo Delfino costituirono per 7 edizioni l'anima organizzativa della Primavera Rosa con Mauro Vegni, attuale numero uno di Rcs area ciclicsmo che fu il primo direttore.

"Purtroppo oscuri colpevoli giochi di politica sportiva hanno interrotto questa corsa, manifestazione che se avesse continuato ad esistere sarebbe alla 27esima edizione con un curriculum più pesante della Parigi Roubaix e Giro delle Fiandre.Dopo 20 anni di stop nel 2024 con colpevole ritardo si discusse a livello internazionale sulla necessità di riproporre questa gara come prova di Coppa del Mondo e che l'amministrazione varazzina e i nostri consiglieri regionali si sono fatti avanti forse però con troppa timida convinzione per avere Varazze come sede di partenza nel segno di continuità con la Primavera Rosa - ha detto Robello - Considerato che riavere la partenza porterebbe il nome di Varazze alla ribalta mondiale con un possibile impatto turistico in loco davvero non indifferente per non parlare dell'impatto mediatico televisivo chiedo al consiglio comunale di perseguire la possibilità di far tornare Varazze sede della partenza della Sanremo Women a partire dalla prossima edizione".

"Fui sollecitato dal dottor Delfino che mi informò di questa iniziativa che stava venendo avanti e parlai con il direttore della corsa Vegni poco prima delle recenti elezioni regionali e mi disse alcune cose che hanno poi effettivamente condizionato la scelta sulla partenza a Genova. Che sono l'incertezza di avere un finanziamento regionale e poi il chilometraggio della gara, Varazze-Sanremo infatti rispetto a Genova è troppo corto. E' vero che è facile dire allunghiamo il tracciato ma è poi difficile metterlo in pratica, perché nell'arco di poche ore partono due gare professionistiche, prima la femminile e poi la maschile, su due tracciati diversi...C'erano problemi oggettivi dal punto di vista organizzativo".

"Per il futuro abbiamo fatto un ragionamento su questa opportunità e per riprendere questo percorso bisogna capire quanto comporta per il Comune di Varazze. Siamo disponibili a votare questo ordine del giorno" conclude il primo cittadino varazzino.

Il testo dell'ordine del giorno emendato con alcune modifiche è stato votato favorevolmente dal consiglio comunale all'unanimità.