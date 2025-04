Liste d'attesa per gli interventi chirurgici, a giugno l'Asl2 passerà da 9 a 40 sedute settimanali

Il problema delle liste d'attesa non riguarda solo visite ed esami diagnostici ma anche piccoli interventi chirurgici.

Dopo una prima risposta con le sedute settimanali negli ospedali di Cairo e Albenga, l'Asl2 potenzierà ulteriormente questa parte chirurgica aumentando le sedute da 9 a 40. L'incremento è previsto per il mese di giugno o luglio.

“Stiamo cercando di potenziare l'attività chirurgica e e ridurre i tempi di attesa – spiega il direttore generale dell'Asl2 Michele Orlando - A Cairo abbiamo già attivato delle sedute che vorremmo potenziare con altre giornate”

Per Albenga l'Asl vorrebbe riportare in attività tutte e quattro le sale operatorie per l'estate.

Per potenziare gli interventi l'Asl2 sta cercando di assumere anestesisti e infermieri.