Pasqua solidale a Quiliano: i ragazzi del CCRR raccolgono oltre mille euro per la ricerca sul Neuroblastoma

Anche quest’anno i ragazzi del Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze di Quiliano si sono distinti per spirito d’iniziativa e generosità.

In vista della Pasqua hanno deciso di promuovere una raccolta fondi a favore della ricerca sul Neuroblastoma, una grave malattia pediatrica, organizzando la vendita di uova pasquali in quattro gusti: al latte, fondente, bianco e nocciolato.

L’iniziativa ha coinvolto le scuole del territorio, dove i giovani consiglieri si sono recati personalmente per presentare il progetto ai compagni e agli insegnanti. Il risultato? Una risposta entusiasta da parte di tutta la comunità scolastica che ha permesso di raccogliere 1.124 euro, consegnati ufficialmente il 1° aprile agli acquirenti.

“Ciao a tutti! Noi ragazzi del C.C.R.R. (Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze) di Quiliano, con l'aiuto della Professoressa Viviana Ferrando e dell'assessore Nadia Ottonello abbiamo organizzato una super iniziativa per la Pasqua 2025!” spiegano i protagonisti, sottolineando anche il supporto di Monica Gambetta, referente dell’ufficio che segue le loro attività.

“È stato un progetto speciale perché ci ha fatto capire che anche noi ragazzi possiamo fare qualcosa di importante per aiutare chi ne ha bisogno. Avevamo già partecipato nel 2024 a questa iniziativa e pensiamo di continuare in futuro!”, concludono i giovani del CCRR, già pronti a rinnovare l’impegno anche per i prossimi anni.